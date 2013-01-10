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Лучшие студенческие работы от биржи author24.ru
Лучшее решение контрольных работ возможно в двух вариантах — когда она выполняется самостоятельно...или когда ее делает другой человек. И хорошо, если он также способен объяснить все детали! Биржа Author24 предлагает курсовые или дипломы на заказ.
Давным-давно школьные и студенческие работы выполнялись исключительно самостоятельно. После появился интернет, и рефераты, курсовые и дипломные стало возможным скачивать из свободных источников. Сегодня это уже не актуально по разным причинам:
- Знание педагогов о возможностях интернета.
- Легкая проверка источников предоставленной на проверку работы.
- Отсутствие понятия о том, как была составлена и какими знаниями сформирована курсовая.
Биржа Author24.ru предлагает новый, быстрый и эффективный способ получить лучшую оценку за диплом или курсовую: ее написание на заказ студентами или людьми, имеющими свободное время.
Диплом или курсовая на заказ? Легко!
Основное преимущество работы состоит в составлении заказа и отборе исполнителей. Предоставляется возможность посмотреть, кто будет писать диплом на заказ, на каких специальностях концентрируется человек, какой у него рейтинг (сочетание надежности и качества выполняемых работ).
Как следствие, обеспечивается гарантия качества выполняемых исполнителями работ. Существует специальный период после исполнения — 20 дней, в течение которого вы можете просмотреть и оценить присланную курсовую или диплом, после чего отправить на доработку или оплатить.
В ходе выполнения автор может скидывать промежуточные версии работы, но только в самом конце один вариант окончательной. В том случае, если компромисс не достигнут, подается жалоба с просьбой произвести перерасчет администрацией. Все объективные причины будут рассмотрены, а после — вынесен вердикт о том, возвращаются ли деньги заказчику или частично переходят исполнителю.
Простое и доступное средство решения
Author24 является простым и доступным средством, которого желали многие студенты в прошлом. В одном месте могут быть решены любые проблемы с университетом. Контрольная, зачет, курсовая подготавливаются в короткие сроки и по низкой цене. То, что раньше было доступно избранным отличного ученика, сегодня открыто для каждого!
Кроме того, исполнитель может подсказать, на основе каких данных выполнена работа, рассказать о тех или иных нюансах диплома или курсовой. Знающий человек — лучший помощник студента, которому нужна хорошая работа!
Таким образом, возможно качественное решение контрольных работ в короткий срок и за деньги, удовлетворяющие интересы клиента и исполнителя. Достигается удобство, высокое качество, комфорт и отсутствие каких-либо проблем!
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Заказывал курсовую и реферат, реферат кое как написали, а курсовую вообще не по теме написали - а деньги так и не вернули!!!