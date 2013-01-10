Лучшие студенческие работы от биржи author24.ru

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Как следствие, обеспечивается гарантия качества выполняемых исполнителями работ. Существует специальный период после исполнения — 20 дней, в течение которого вы можете просмотреть и оценить присланную курсовую или диплом, после чего отправить на доработку или оплатить.

В ходе выполнения автор может скидывать промежуточные версии работы, но только в самом конце один вариант окончательной. В том случае, если компромисс не достигнут, подается жалоба с просьбой произвести перерасчет администрацией. Все объективные причины будут рассмотрены, а после — вынесен вердикт о том, возвращаются ли деньги заказчику или частично переходят исполнителю.

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