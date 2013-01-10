Дальневосточный федеральный университет примет финалистов конкурса "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Дальневосточный федеральный университет превратится в площадку для публичной защиты проектов, вышедших в финал конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Презентация лучших работ состоится в научной библиотеке вуза 1 февраля 2013 года.

Как уже сообщалось ранее, в шорт-лист региональной премии войдут 12 проектов – по три от каждой конкурсной номинации (за исключением «научных достижений и инноваций»). В рамках публичной защиты их авторам предстоит провести презентацию работ и ответить на вопросы экспертов. По итогам защиты будут названы победители, которых отметят дипломами, призами и подарками от оргкомитета, жюри и специальных партнеров конкурса. Кроме того, из числа лучших проектов будет выбран один, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

Стоит подчеркнуть, что защиты работ-финалистов будут проходить в открытом режиме и присутствовать на церемонии смогут все желающие. При этом гостям мероприятия будет предоставлена уникальная возможность не только пообщаться с руководителями самых мощных проектов в области развития общественных связей Дальнего Востока, но и получить профессиональные советы от экспертов отрасли, вошедших в состав жюри.

Научная библиотека ДВФУ расположена по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 65 б (остановка транспорта «Покровский парк»).

Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.