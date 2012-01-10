Опрос «Дальневосточного капитала»: Уроки-2011 и планы-2012

Вот и еще один год подошел к завершению. Незаметно, но очень решительно. В это время мы по традиции подводим его итоги, разбираем по косточкам произошедшие события и, вооружившись опытом, извлеченным из полученных уроков, намечаем планы на будущее…

«ДК» поинтересовался у читателей: какие выводы заставил вас сделать уходящий год и чему бы вы хотели научиться в наступающем?

Сергей МАТЛИН, директор Студенческого центра ДВФУ, основатель приморского КВН:

– Жизнь заставила поразмышлять над практически вечными отечественными вопросами «кто виноват?» и «что делать?» И почему выборы у нас не имеют к ответам на эти вопросы практически никакого отношения. Поэтому в новом году хотел бы научиться как можно меньше замечать в своей жизни политику и людей, ею занимающихся, т. е. делающих вид, что они тобой интересуются. Но это если, что называется, о крупном, о глобальном, о судьбоносном... А если о более приятном, то опять же традиционные вопросы: «почему так быстро вырастают дети?» и «когда же найти время отдохнуть?» Поэтому хочу научиться банальному – чаще бывать с семьей и умению находить время для отдыха.

Ксения ПЛЕТЦЕР, компания Save Invest (Швейцария), директор:

– Основной урок уходящего года – мы получаем в своей жизни только то, во что мы верим. Если в нас есть сомнения и страх, что у нас что-то не получится – БЫТЬ тому. Если мы мыслим только категориями успеха – БЫТЬ тому. То есть мы сами выбираем свою реальность – уровень благосостояния, состояние здоровья, качество отношений с друзьями, в семье и т. д. Анекдот есть хороший на эту тему: «Мужик сидит и размышляет про себя: «Жена – стерва, дети – лентяи, начальник – идиот…» А его Ангел на небесах слушает все это и говорит: «Как скажешь...»

И еще одно открытие! Наконец-то я нашла причины, по которым денежная энергия выбирает не всех! Сейчас я точно знаю, что их только две: если человека не устраивает его финансовое состояние, у него или заниженная самооценка, или деньги для него на самом деле не стоят в системе жизненных ценностей на первом месте. То есть человек, с одной стороны, заявляет, что желает иметь много денег, но при этом для него имеет большее значение, как именно он их будет зарабатывать: допустим, только по найму, т. к. это безопаснее, или, например, только на высокой должности в престижном учреждении, т. к. это будет говорить окружающим о признании его заслуг в социуме. Тогда как для настоящего предпринимателя деньги не пахнут! Выгодно сегодня продавать машины – будет продавать машины, завтра будет выгодно торговать на рынке фруктами – пойдет на рынок.

В следующем году хочу научиться никуда не спешить и при этом не опаздывать и все успевать.

Александр ГОЛИКОВ, директор Екатеринбургского филиала СТАР Трэвел, руководитель онлайн-портала БРОНИРОВАНИЯ удобных и экономичных авиабилетов WWW.POSOSHOK.RU:

– Один из уроков, которые я вынес, заключается в том, что на любую ситуацию нужно планировать реакцию, иначе эта самая ситуация выйдет из-под контроля. Я еще раз убедился в том, что само по себе ничего не решается, особенно если вопрос касается кадров. Также весь год учился скромности и терпению в отношении персонала, и это уже приносит свои плоды.

В следующем году хочу перенять и внедрить более высокие стандарты управления и выйти на новый – экзистенциальный – уровень восприятия мира.

Марина и Станислав ПЕКУТ, владельцы кафе «Домъ Купера» (г. Владивосток):

– Прошедший год научил нас ещё больше любить своих гостей и стараться максимально отвечать их запросам. Несмотря на перерытый, перекрытый, огороженный и плохо освещённый Арбат (реконструкция длилась долгих восемь месяцев!), мы не только не потеряли постоянных гостей, но и приобрели много новых. Сколько душевных юбилеев, задорных и ярких детских праздников, великолепных свадеб было сыграно в стенах нашего «Дома…»!

Чему мечтаем научиться в следующем году? Хотим быть в тройке лучших кафе города! Дарить тепло и уют гостям, эстетическое и вкусовое наслаждение. Не растеряв накопленный опыт и профессионализм, идти исключительно вперёд и оставаться яркой звёздочкой в повседневной жизни горожан и гостей города.

Любовь КУТУЗОВА, генеральный директор event-агентства «Галерея событий» (г. Хабаровск):

– Главные уроки, которые я вынесла в 2011 году, могу обозначить так: цени себя и свои услуги, не жадничай, кооперируйся и развивай новые направления! Мечты, которые мы планируем воплотить в жизнь в новом году, становятся реальностью уже сегодня. «Галерея событий» запускает новое крупное направление по детским приключениям и праздникам «Генератор волшебства», а в сфере корпоративных мероприятий выводит на рынок Хабаровска командообразующие деловые игры. Кроме того, в новом году мечтаю побывать на крупном event-событии для профессионалов, чтобы обменяться наработанным опытом и почерпнуть много новых творческих идей!

Евгений НИКИЩЕНКО, директор корпоративного отдела ООО «Навиком» (г. Владивосток):

– Уходящий год показал, что проблема с квалифицированными кадрами все острее, а специалисты с хорошими знаниями и опытом – просто на вес золота. Люди уезжают, и не потому, что им мало платят. Просто здесь грязно, тесно, дорого и некомфортно. А кадровые агентства предлагают в большом ассортименте только «офисный планктон», безынициативных, унылых лузеров. Единственный выход – искать кадры среди студентов – будущих выпускников – и учить их.

Чему бы я хотел научиться в наступающем году? Принимать верные решения без долгих колебаний. Наступающий год будет нестабильным – и в политике, и в экономике. Скорее всего, надо будет думать о том, как «не потерять», а не о том, как «преумножить».

Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж компании HeadHunter на Дальнем Востоке (г. Хабаровск):

– В 2011 году мы создали филиал HeadHunter на Дальнем Востоке, и это научило меня по-новому смотреть на сложные, порой очень трудные задачи, встающие на пути. Я еще раз убедилась в том, что упорство и уверенность в собственных силах в сочетании с решительностью и самоотдачей позволяют достигать даже, казалось бы, недостижимых высот и добиваться своего. Мы видим рост нашего бизнеса, а это в свою очередь говорит о положительной динамике на рынке труда Дальнего Востока в целом и его отдельных регионов. В 2011 году база компании HeadHunter на Дальнем Востоке выросла по количеству размещенных резюме в пять раз, а по количеству размещенных вакансий в два раза по сравнению с 2010 годом. Тот, кто хочет многого достигнуть, должен предъявлять высокие требования прежде всего к самому себе. В новом году у нашей компании большие планы по развитию на Дальнем Востоке, и я надеюсь, что 2012-й вновь научит нас добиваться поставленных целей и достигать успеха даже в самых сложных ситуациях.

Анна ЗУБЦОВА, исполнительный директор English Planet Vladivostok:

– Прошедший год научил меня набирать кадры и ценить команду. Главная задача для моей компании – достижение видимого результата. А результат – это успехи наших клиентов. Вторая важная находка уходящего года – корпоративное обучение. Мы даже не планировали обучать английскому целые организации. Но в связи с приближающимся саммитом АТЭС руководители двух владивостокских фирм сами вышли на нас, и это позволило открыть еще одно направление. В следующем году мы запланировали открытие филиала, а ведь даже и не помышляли о таком темпе роста!

Андрей ОЛЕЩУК, генеральный директор ООО «Инсайт» (г. Владивосток):

– Уходящий год лишний раз подтвердил, что все в этой жизни изменяется, кроме общечеловеческих ценностей. Поэтому бизнес-достижения, успешное продвижение по карьерной лестнице – это, конечно, важно и здорово, и к этому нужно стремиться: строить смелые планы, повышать свою профессиональную компетенцию, продолжать личностный рост... Но это не должно заслонять собой главное. Дружба, взаимопонимание, взаимовыручка были, есть и будут основополагающими ценностями, во всяком случае, для меня. Что касается планов на следующий год, то помимо достижения целей, связанных с бизнесом, буду продолжать развивать в себе такие качества, как терпимость и лояльность. Без этого не обойтись ни в работе, ни в личной жизни.

Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»:

– Меня беспокоят общие выводы, мешающие продуктивной работе производственных и строительных компаний. Первый из них связан с тем, что сегодня, к сожалению, потерян профессионализм руководителей среднего звена. Низкий уровень выпускников технических образовательных учреждений и нехватка грамотных инженеров отнимает ресурсы и отягощает работу в целом. Второй - связан с бюрократизмом, ставшим серьезной проблемой для застройщиков саммитовских объектов: в ряде случаев сжатые сроки, отведенные для строительства, не позволяют вовремя оформить весь пакет документов.

В наступающем году хочется сконцентрировать усилия на выполнении задач в более жестких условиях дефицита времени и человеческих ресурсов. Будем стремиться к тому, чтобы ориентировать итоги реализации инвестпроектов на развитие социальной инфраструктуры. Мы должны видеть за набором цифр, планов и схем, прежде всего, потребности населения и в соответствии с этим использовать весь свой потенциал и возможности.

«Дальневосточный капитал».