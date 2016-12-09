Приморские спасатели отправились в поселок Светлая

По поручению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского группа спасателей краевой поисково-спасательной службы в составе семи человек отправилась в посёлок Светлая Тернейского района.

Спасатели вновь развернут пункт длительного размещения на базе бывшей школы, который может вместить при необходимости 50 человек. Кроме того, спасатели окажут адресную помощь жителям посёлка и приведут в порядок придомовые территории, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Спасатели будут помогать в обустройстве частных домов, так и оказывать содействие коммунальным службам района», – отметил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Отметим, что это уже не первая командировка спасателей в Светлую. В октябре группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы, а также пожарных Тернейского района и Дальнегорского городского округа оказывала помощь населению поселка в заготовке дров для одиноких и пожилых людей. Также из Владивостока в Светлую спасатели отправили две машины с кроватями, матрасами, подушками, одеялами, одеждой, предметами первой необходимости для организации пункта длительного размещения.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский остался недоволен ходом восстановительных работ в поселке Светлая Тернейского района после ЧС. Глава края дал недельный строк на устранение всех недоделок в ходе рабочей поездки 7 декабря.

В поселок Светлая Губернатор прибыл уже в четвертый раз после тайфуна и отметил целый ряд недоработок. Отдельно Губернатор остановился на вопросе вывоза мусора с территорий. Дал поручение вернуть в поселок бригаду спасателей для помощи жителям в наведении порядка на местности.

Кроме того, глава края обратил внимание на недопустимость закрытия пунктов временного размещения в Светлой.

Заместителю директора департамента градостроительства Роману Ахиярову руководитель края дал указание повторно опросить жителей по вопросу оказания содействия в ремонте домов. До сих пор воспользоваться помощью ремонтных бригад никто из жителей не изъявил желание.

На устранение всех недоделок Владимир Миклушевский дал неделю.