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Жители Дальнего Востока стали тратить в интернете больше
По данным аналитиков Яндекс.Денег, за последний год жители Дальнего Востока потратили в интернете на 21% больше, чем годом ранее. Число платежей увеличилось на 17%, а средний чек — с 905 до 936 рублей. Чаще всего в сети пользователи оплачивают сотовую связь, интернет, заказы в онлайн-магазинах, компьютерные игры, опции в соцсетях и ПО.
Больше всего за раз жители дальневосточного региона тратят на авиабилеты, кредиты и госуслуги. Этой осенью средний чек за билет на самолёт составил 11 394 рубля. Это больше, чем в прошлом году — 11 198 рублей. Правда, число платежей в этой категории сократилось почти на треть. По кредитам в среднем за раз пользователи платят 2917 рублей — примерно на 4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, количество таких платежей выросло на 44%. Средний чек за госуслуги увеличился с 2051 до 2069 рублей, подросло и количество платежей — на 4%.
Топ-10 категорий онлайн-платежей жителей Дальнего Востока
По среднему чеку
|
|
Категория
|
Средний чек, руб.
|
1.
|
Авиабилеты
|
11 394
|
2.
|
Кредиты
|
2917
|
3.
|
Квитанции, госуслуги
|
2069
|
4.
|
ЖКУ
|
1497
|
5.
|
Покупки в интернет-магазинах
|
1434
|
6.
|
Билеты на развлекательные мероприятия
|
1060
|
7.
|
Интернет
|
752
|
8.
|
Книги
|
677
|
9.
|
Онлайн-игры
|
484
|
10.
|
Социальные сети
|
268
У жителей Дальнего Востока заметно выросли расходы на онлайн-шопинг. За последние двенадцать месяцев они потратили на покупки в интернет-магазинах на 16% больше средств, чем годом ранее, а число платежей выросло на 80%. Средний чек за онлайн-заказы — 1434 рубля.
«Популярность электронных денег постоянно растёт. Это связано с тем, что многие пользователи предпочитают не оставлять на сайтах данные банковской карты, особенно зарплатной. Люди заводят электронный кошелёк и платят из него или с привязанной к нему карты. В любом случае продавцу доступен лишь номер кошелька. Оба способа онлайн-оплаты полностью безопасны, потому что защищены двухфакторной авторизацией с помощью смс и пуш-уведомлений», — говорит Александр Матвеев, руководитель отдела бизнес-аналитики Яндекс.Денег.
В исследовании учитывались платежи пользователей с этой по прошлую осень и за такой же период годом ранее. Люди платили на сайте Яндекс.Денег и в мобильном приложении для Android, iOS, Windows 10 и Windows Phone. С помощью сервиса жители дальневосточного региона перечисляли средства таким компаниям и онлайн-сервисам, как МТС, МегаФон, Ростелеком, AliExpress, Lamoda, Ozon, ivi.ru, Mamba, Blizzard Entertainment и многим другим.
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