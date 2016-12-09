Жители Дальнего Востока стали тратить в интернете больше

По данным аналитиков Яндекс.Денег, за последний год жители Дальнего Востока потратили в интернете на 21% больше, чем годом ранее. Число платежей увеличилось на 17%, а средний чек — с 905 до 936 рублей. Чаще всего в сети пользователи оплачивают сотовую связь, интернет, заказы в онлайн-магазинах, компьютерные игры, опции в соцсетях и ПО.

Больше всего за раз жители дальневосточного региона тратят на авиабилеты, кредиты и госуслуги. Этой осенью средний чек за билет на самолёт составил 11 394 рубля. Это больше, чем в прошлом году — 11 198 рублей. Правда, число платежей в этой категории сократилось почти на треть. По кредитам в среднем за раз пользователи платят 2917 рублей — примерно на 4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, количество таких платежей выросло на 44%. Средний чек за госуслуги увеличился с 2051 до 2069 рублей, подросло и количество платежей — на 4%.

Топ-10 категорий онлайн-платежей жителей Дальнего Востока

По среднему чеку

Категория Средний чек, руб. 1. Авиабилеты 11 394 2. Кредиты 2917 3. Квитанции, госуслуги 2069 4. ЖКУ 1497 5. Покупки в интернет-магазинах 1434 6. Билеты на развлекательные мероприятия 1060 7. Интернет 752 8. Книги 677 9. Онлайн-игры 484 10. Социальные сети 268

У жителей Дальнего Востока заметно выросли расходы на онлайн-шопинг. За последние двенадцать месяцев они потратили на покупки в интернет-магазинах на 16% больше средств, чем годом ранее, а число платежей выросло на 80%. Средний чек за онлайн-заказы — 1434 рубля.

«Популярность электронных денег постоянно растёт. Это связано с тем, что многие пользователи предпочитают не оставлять на сайтах данные банковской карты, особенно зарплатной. Люди заводят электронный кошелёк и платят из него или с привязанной к нему карты. В любом случае продавцу доступен лишь номер кошелька. Оба способа онлайн-оплаты полностью безопасны, потому что защищены двухфакторной авторизацией с помощью смс и пуш-уведомлений», — говорит Александр Матвеев, руководитель отдела бизнес-аналитики Яндекс.Денег.

В исследовании учитывались платежи пользователей с этой по прошлую осень и за такой же период годом ранее. Люди платили на сайте Яндекс.Денег и в мобильном приложении для Android, iOS, Windows 10 и Windows Phone. С помощью сервиса жители дальневосточного региона перечисляли средства таким компаниям и онлайн-сервисам, как МТС, МегаФон, Ростелеком, AliExpress, Lamoda, Ozon, ivi.ru, Mamba, Blizzard Entertainment и многим другим.