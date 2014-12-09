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"Серебряный Лучник" - Дальний Восток объединяет профессионалов в сфере коммуникаций со всего региона

09 Декабря 2014, 17:15 | Дальний Восток

На получение премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток претендуют уже 12 участников. Это представители органов власти, бизнеса, деятели культуры и общественность.

География конкурсных работ включает Приморье, от которого заявлено 5 проектов, Хабаровский край (4 работы), Сахалинскую область (2) и Камчатку (1), сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. При этом охваченными оказались все пять номинаций премии этого года, в том числе – и новая категория, связанная с продвижением культуры и исторического наследия. На участие в ней подано 4 заявки из Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Что касается других номинаций, то на звание лучших по продвижению здорового и спортивного образа жизни претендуют 3 проекта из Приморского края (г. Владивосток и г. Артём), еще по двое – на статус лидера по продвижению и развитию территорий (Сахалин и Камчатка), в сфере бизнес-коммуникаций (Хабаровский край). И лишь одна работа, представленная к награде, была реализована в социальной сфере (Приморье). 

Присоединиться к числу номинантов премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно до 27 декабря. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе, а число заявок от одного претендента не ограничено. Нужно лишь пройти регистрацию на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать описание проекта, сделанное в соответствии с установленными требованиями, на почту исполнительной дирекции премии luchnik@agt-dv.ru. Координатором мероприятия в ДВФО традиционно выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток».

Финалисты премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в конце января 2015 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации масштабного мероприятия.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" явдяется информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: Серебряный лучник 



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