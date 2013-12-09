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На Колыме и Чукотке юстиция проводит международный день борьбы с коррупцией
9 декабря в Межрегиональном Управлении Министерства юстиции России пройдет ряд мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Cпециалисты ведомства будут разъяснять и информировать граждан о законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции. В администрации области пройдет круглый стол «Противодействие коррупции: проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Магаданской области».
В СВГУ с лекцией «Антикоррупционная экспертиза» для группы повышения квалификации федеральных государственных служащих ОФМС по Магаданской области, Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта выступит специалист-эксперт управления юстиции Екатерина Буняк. Лекцию «Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» для группы повышения квалификации федеральных государственных служащих Охотского территориального управления Росрыболовства прочтет специалист-эксперт Анжела Винокурова.
Организована профессиональная учеба государственных гражданских служащих «Правовые основы и правоприменительные аспекты противодействия коррупции в сфере оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам». Приглашения получили Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Магаданской области, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Региональная общественная организация «Гражданская позиция» «Центр по противодействию коррупции в области строительства», Отдел общественной приемной по Магаданской области Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».
В Анадыре также пройдут круглый стол «За честные госзакупки» и семинар «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в Чукотском окружном профильном лицее. Вместе с представителями прокуратуры области и депутатами окружной Думы здесь обсудят «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».
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