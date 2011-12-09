«Надежда» заходит в Йокогаму, чтобы подготовить российских чиновников к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. 12 декабря фрегат «Надежда» Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского заходит в порт Йокогама. Посещение японского города, в котором в 2010 году состоялся саммит АТЭС, является частью обширной программы Тихоокеанского похода, проходящего под эгидой правительства России и приуроченного к саммиту АТЭС 2012 г.

Программа пребывания судна в Японии, где «Надежда» традиционно является одним из самых желанных гостей, определена той почетной миссией, которую возложили на экипаж и курсантов правительство страны, министерство транспорта и руководство Морского университета.

Как сообщает руководитель рейса, проректор по международной деятельности университета В.С. Гапоненко, посещение Йокогамы российским парусником является не только символическим актом, соответствующим уже сложившейся традиции проведения саммитов АТЭС, но также имеет большое практическое значение как для выработки наиболее эффективной программы саммита во Владивостоке, так и для оптимизации всей системы регионального экономического содружества. Поскольку АТЭС – это относительно молодое объединение, эффективность его работы напрямую зависит от максимальной иноформированности и гибкости принимаемых решений. Для этого содружеством организован Исследовательский Центр АТЭС, куда входят аналитические структуры, которые существуют при университетах, научно-исследовательских институтах. Осуществляя мониторинг экономической или политической ситуации в той или иной сфере деятельности, они призваны участвовать в формировании повестки дня саммитов для того, чтобы обеспечивать официальных лиц саммита экспертными данными и способствовать принятию правильных решений. В соответствии с этими задачами на борту «Надежды» был организован передвижной Морской Исследовательский Центр АТЭС.

14 декабря в рамках данного проекта на борту парусника состоится международная конференция «Комплексное освоение Мирового океана как ключевой фактор устойчивого развития стран АТЭС», результаты которой будут доведены до сведения организаторов Саммита во Владивостоке. Затем японские и российские курсанты проведут молодежный форум «Модель АТЭС», успешно зарекомендовавший себя год назад во время визита «Надежды» в Шанхай на ЭКСПО 2010. Моделирование саммита пройдет при технической поддержке компании «МегаФон». Во время стоянки «Надежды» для жителей и гостей Йокогамы будет организован открытый доступ на борт судна. Вниманию публики будут представлены мудьтимедийные презентации и экспозиции произведений искусства.

Фонд «Русский мир», являющийся партнером университета в организации плавания и открывший на борту первый в России Морской Русский Центр, представит японским гостям свои возможности и проведет акцию «Россия, Владивосток, Надежда: навстречу саммиту АТЭС-2012». Кроме того, на борту парусника состоится церемония открытия морского информационно-образовательного центра «Русский Музей». Виртуальный филиал Русского музея предоставит возможность знакомства со своей уникальной коллекцией, в которую входит одно из крупнейших в мире собраний русского искусства. В Йокогаме «Надежда» пробудет несколько дней, а затем вернется во Владивосток накануне Нового года, закончив путешествие, начатое 14 сентября, сообщает информационный центр МГУ им. адм. Г.И. Невельского.