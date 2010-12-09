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Итоги конференции «Актуальные задачи юриспруденции в свете модернизации российского общества и государства»
30 ноября в читальном зале юридической литературы фундаментальной библиотеки Дальневосточного федерального университета, состоялась научно-практическая конференция «Актуальные задачи юриспруденции в свете модернизации российского общества и государства».
Инициатором проведения конференции выступило управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю. Научное событие было посвящено Дню юриста, проводилось при содействии администрации и Законодательного Собрания края, Юридического института ДВФУ, Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России, других общественных организаций.
Перед участниками конференции выступил руководитель управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю Александр Ролик. Модернизацию российского общества и государства он назвал одним из ключевых направлений современного развития страны, подчеркнув значение правового регулирования.
Широкий круг актуальных правовых проблем, открывающийся оценкой качества и перспектив юридического образования на современном этапе и включающий в себя разнообразные доктринальные, законодательные и правоприменительные вопросы, раскрыл директор Юридического института ДВФУ, д.ю.н., профессор Владимир Курилов.
Депутат краевого законодательного органа Александр ПЕРЕДНЯ заметил в своем выступлении, что повышение качества нормативной базы, правовой культуры населения и профессионализма правоприменителей всех уровней остается актуальнейшей задачей общества на современном этапе.
С большим интересом аудитория встретила выступление адвоката, члена квалификационной комиссии Адвокатской палаты Приморского края, к.ю.н., профессора Александра РЕХОВСКОГО на тему «Сделка с правосудием». Доклад раскрывал историю и цели включения этого института в отечественную систему уголовного процесса.
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