Роскомнадзор внес в "черный список" уже более 180 сайтов

Единый реестр интернет-сайтов, содержащих информацию, распространение которой на территории России запрещено, был запущен Роскомнадзором по адресу zapret-info.gov.ru в 00.00 мск 1 ноября. На ресурсе предусмотрена форма для подачи жалоб, которая позволяет указать адрес страницы и описание запрещенной информации, а также приложить скриншот страницы.

"Реализация закона идет достаточно активно. К нам поступило более 6 тысяч обращений от граждан, которые сообщали о наличии, по их мнению, негативной информации в сети интернет. Наши эксперты активно работают и на сегодняшний день в реестр внесено больше 180 сайтов", — сказал он.

По словам Жарова, хостинг-провайдеры активно отзываются на сообщения Роскомнадзора о наличии негативной информации и практически вся она немедленно удаляется.

"На данном этапе имеется три сайта в интернете, которые хостинг-провайдерами не удалены. Они располагаются на хостингах вне территории РФ и в настоящее время операторы связи занимаются блокировкой этих ресурсов", — сказал он.

Жаров отметил, что с 1 ноября ведомство провело уже десять различных совещаний по реализации поправок в закон о защите детей от негативной информации, которые касаются составления реестра запрещенных сайтов. Он признал, что работа непростая, но "идет нормально".

"Шесть тысяч обращений — это много. Общественные организации, которые занимались этим до принятия закона на общественных началах, говорили, что у них было порядка 2-3 тысяч обращений в месяц. Практически все обращения появились в первые трое суток, и поэтому нагрузка была очень высока. Сейчас все вышло на плановый режим и поступает порядка 200-300 обращений в сутки и все они в течение суток обрабатываются", — сказал глава Роскомнадзора.

Говоря о социальных сетях, где также часто распространяется различная негативная информация, Жаров отметил, что взаимодействие с ними ведомство наладило очень хорошо.

"Достаточно много негативной информации размещается в соцсетях. Наверное, самая популярная на сегодня сеть "ВКонтакте". Так вот мы работаем с ними в тесном контакте и она удаляют такую информацию фактически еще до появления ее в реестре. Отклик со стороны отечественных соцсетей очень активный, конструктивный, и с ними нет никаких проблем", — добавил он.

Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предусматривает создание с 1 ноября автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

В первую очередь речь идет о детском порно, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда.