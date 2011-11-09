Вузы обязали создавать попечительские советы

Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование порядка формирования и определения полномочий попечительских советов, создаваемых в высших учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается обязательное создание попечительских советов во всех имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях.

В состав попечительского совета входят работники высшего учебного заведения и обучающиеся в нем, представители учредителя, работодателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в соответствии с уставом высшего учебного заведения представители иных организаций.