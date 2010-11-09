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Конвойная служба реформируется
После того как в 1997 г. уголовно-исправительная система была передана из ведения УВД в Минюст, конвойную службу реформа также не обошла стороной.
Конвой на время суда и следствия, а также досудебное этапирование осуществляется соответствующим подразделением местных органов внутренних дел, а уже этап, доставку осужденного гражданина к местам отбывания срока лишения свободы осуществляет караул конвойного подразделения территориального ГУФСИН.
Раньше эту функцию, а также охрану зон и тюрем выполняли внутренние войска МВД, и если кто помнит символ зари перестройки - повесть Юрия ПОЛЯКОВА «Сто дней до приказа», вскрывшую всю чудовищность армейской дедовщины, то в основе сюжета и была история жизни и быта конвойного караула.
Сегодня дедовщины и неуставных взаимоотношений в конвойной службе ГУФСИН быть не может по определению. И дело даже не в том, что за порядком и соблюдением законности как в самом территориальном Управлении исполнения наказания, так и в его подразделениях внимательно следит соответствующая структура прокуратуры, по меткому выражению одного из руководителей приморского ГУФСИН, «прокуратура держит стойку». Дело в том, что подбор кадров на должность конвоиров немногим отличается от призыва в отряд космонавтов: кандидаты проходят массу всевозможных тестов на физическую выносливость, профессиональную пригодность, банальную человеческую совместимость и многое другое. По словам начальника Управления конвоирования ГУФСИН по Приморскому краю Александра ВОЛОДЧЕНКО, не каждый человек способен адекватно вести себя, будучи в неблагожелательном окружении, испытывая морально-психологические и физические нагрузки. Недаром спецназ ГУФСИН «Лидер», а он тоже по природе своей из «тюремного» конвоя, считается одним из лучших по многим показателям среди специальных подразделений российских силовых министерств и ведомств.
- Бывают ситуации, когда необходимо принимать единственно верное решение в условиях полной изоляции, имея на «попечении» соответствующий контингент. Поэтому случайных людей у нас нет, - заверил Александр Анатольевич.
К слову, текучка в Управлении полковника Володченко одна из самых низких среди аналогичных подразделений ФСИН России и не превышает 2% в год. То, что надо понимать под текучкой, - простой уход на пенсию выслуживших свой срок службы сотрудников.
Может быть, именно поэтому реформирование Федеральной службы исполнения наказания Минюста РФ практически не затрагивает Управление конвойной службы. Как говорят сами «конвойщики», «мы самая консервативная служба ФСИН и от этого только выигрываем».
Тем не менее реформа пришла и в Управление территориальных ГУФСИН в виде технического перевооружения. На автозаках - специально оборудованных машинах для перевозки осужденных - уже есть разъемы под установку приемника спутниковой навигации ГЛОНАСС. Редкий случай, когда необходимость такого прибора в повседневной и служебной деятельности государственного учреждения даже не обсуждается. Проблема у службы одна, и она, как оказалось, лежит вне служебной или организационной плоскости. Железная дорога, по словам руководителей приморского ГУФСИН, в целях экономии и минимизации издержек закрывает целые направления. На очереди (и разговоры об этом ходят не первый год) отмена поезда Владивосток - Новочугуевка.
Пострадают не только жители центрального Приморья, для которых этот поезд был единственной связью с остальным краем. Как выходить из ситуации ГУФСИН по Приморскому краю, который с отменой этого направления фактически теряет связь с чугуевской ИК-31, - задача, требующая скорейшего решения.
«Несмотря на большой парк специальных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники, по своим регламентирующим документам мы не имеем права перевозить осужденных автотранспортом более чем на 200 км», - сетует Александр Володченко. Пока поезд ходит, мы спокойны, а если РЖД завтра доведет свою... «минимизацию» до конца? Как быть?
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