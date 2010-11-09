Трагедии на «Нерпе» - два года

Открытие мемориального комплекса прошло вчера на кладбище в Большом Камне, где похоронены трое жертв трагедии.

Авария построенной на Амурском судостроительном заводе и еще не принятой в состав ВМФ России лодке произошла во время заводских ходовых испытаний в Японском море 8 ноября 2008 г. В результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в отсеки поступил газ фреон. Погибли 20 человек, еще 21 госпитализировали с отравлением. Место для памятника выбрано не случайно: на кладбище похоронены трое жертв аварии - жители города Владимир СУЛИМОВ, Алексей ЛЫСЕНКО и Евгений ГОЛОВНЫХ.