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Реализуются мечты и идеалы народа
Статья посвящается 73-летней годовщине основания Трудовой Партии Кореи
Сегодня страна чучхе - КНДР, создавшая под мудрым руководством
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира гордую летопись, овеянную победой и славой, упорно продолжает свое развитие, имея высшего руководителя страны в лице Ким Чен Ына, который, наметив грандиозный план строительства могучего государства, освещает путь к укреплению государственной мощи. Его испытанное руководство послужило решающим фактором потрясающих успехов, которые в последнее время совершаются в КНДР многоэтапно и многосерийно.
Высший руководитель страны, дав формулировку: если сложить единодушно сплоченное общество и непобедимую силу страны плюс индустриальную революцию нового века, то получится могyчее социалистическое государство, энергично призывал всю страну к строительству научно-технической и экономической державы. На фоне страсти к науке и технике, высокой квалификации с каждым днем пополнялась армия научно-технических работников и трудящихся с интеллектуальным уровнем интеллигенции, энергично развертывалось движение за преодоление сверхсовременных рубежей и массовый технический прогресс в целях подведения под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, его модернизации, информатизации и перевода на научную основу.
Во многих районах страны созданы самобытные современные производственные системы, опирающиеся на отечественные ресурсы и технологии, построены образцовые предприятия, представляющие эпоху экономики знаний. Неустанно велась работа по преобразованию природы, к примеру, освоение приморских солончаков, строительство электростанций и ирригационных путей, восстановление лесов.
Стоит особо отметить о высоконравственной и широкоохватывающей политике
Ким Чен Ына, который с безгранично горячей любовью заботится о народе, считая его интересы первейшими и абсолютными: в стране непрерывно продолжается история любви к народу и отдачи приоритета его интересам, сбываются во всей красе мечты и идеалы народа.
В обстановке повышенного внимания государства и общества введен 12-летний всеобуч, установлена система всенародной учебы, создан центр с терминалами для распространения новейших достижений науки и техники. Как подобает цивилизованному государству, во многих районах страны построены современные комплексы, оказывающие народу медуслуги высокого качества, по всей стране установлена система медобслуживания. По политике правительства, нацеленной на предоставление народу условий более зажиточной и цивилизованной жизни, построены новые предприятия легкой промышленности, где горами выпускаются знаменитые товары и изделия, везде и всюду создается история золотой горы, золотого поля и золотого моря.
Смех народа - это и есть движущая сила социализма и критерий оценки государственной мощи, если повсеместно раздается счастливый смех народа, то это уже могучее социалистическое государство, - таково твердое убеждение у высшего руководителя КНДР. Только за последние годы в стране появились, как грибы после дождя, новые улицы и деревни, школы и училища, дома отдыха и санитарии, парки и сады. Смех и песни счастливого народа слышны и в городе Расоне, и районах провинции Северный Хамгён у берега реки Туман, пострадавших недавно от серьезных стихийных бедствий.
Поистине, мудрое руководство Ким Чен Ына - наука и истина, осуществляющие в действительности вековое чаяние народа о могучем социалистическом государстве.
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