Администрацию Благовещенска оштрафовали на 100 тыс. рублей

6 октября 2014 года в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Амурской области состоялось рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении администрации г. Благовещенска. По итогам рассмотрения дела, врио руководителя Амурского УФАС вынесла постановление о привлечении к административной ответственности предусмотренной частью 2.6 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Нарушение выразилось в невыполнении в установленный срок законного предписания Амурского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

29 мая 2014 года Комиссия Амурского УФАС России признала действия администрации г. Благовещенска, выразившиеся в принятии постановления от 27.12.2012 № 5716 «О внесении изменений в договоры аренды муниципального имущества», на основании которого заключены дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающего условия данных соглашений, которые могли создать преимущественное положение для ОАО «Амурские коммунальные системы» во владении и пользовании муниципальным имуществом на основании заключенных на новый срок без проведения процедуры торгов договоров аренды, а также устранить конкуренцию посредством ограничения доступа иных хозяйствующих субъектов к пользованию муниципальным имуществом в установленном действующим законодательством порядке заключения договоров аренды, концессионных соглашений по результатам торгов, нарушающими часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». По результатам рассмотрения дела Комиссией Амурского УФАС России администрации г. Благовещенска выдано предписание об устранении нарушений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.