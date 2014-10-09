Хабаровск окутал дым от пожаров из китайской провинции Хэйлунцзян

Хабаровск оказался в задымлении из-за того, что в китайской провинции Хэйлунцзян сельхозпроизводители устроили палы на полях. Очаги возгораний были зарегистрированы между городами Фуцзинь и Хэган.

Ветер принес дым от пожаров в Хабаровск. Начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергей Бутин сообщил, что в данной ситуации невозможно принять какие-либо действия. Горожане должны самостоятельно принимать меры личной безопасности, которые рекомендуют врачи.

Отметим, что спасатели рекомендуют жителям Хабаровска во время задымления города меньше бывать на улице и пользоваться респираторными масками.

ZRPRESS.RU, Владивосток.