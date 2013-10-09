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Восточный военный округ возглавил генерал-лейтенант
09 Октября 2013, 18:52 | Дальний Восток
В соответствии с Указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант Суровикин Сергей Владимирович назначен командующим войсками Восточного военного округа.
Адмирал Константин Сиденко, который командовал войсками Восточного военного округа с момента его образования (декабрь 2010 года), в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе уходит в отставку.
Для представления руководящему составу округа нового командующего и передачи штандарта в Хабаровск прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Фото eurasian-defence.ru
Автор: По материалам информагентств
Теги: кадры ВВО назначение вооруженные силы
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А до того письма Главного военного прокурора (которое, кстати, было ДСП, но "почему-то" попало в СМИ) сам Фридинский 7 (семь!) раз без звука подписал справки о назначении Суровикина на разные командные посты. Даже - на должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Т. е. , допуск к самым важным государственным секретам - это было можно, а вот начальником Военной полиции - Фридинский сразу вспомнил про Закон! Возможно, причина в том, что Военной полиции должны были быть отданы некоторые полномочия Военной прокуратуры? Или, возможно, дело в том, что с Суровикиным нельзя договориться и, тем более, нельзя его подмять под себя. А Главному военному прокурору Фридинскому есть что скрывать. Например, вот этот его отдых на Дальнем востоке за государственный счет (http://www. moscow-post. com/redactor/tselyj_les_v_glazu_sergeja_fridinskogo10622/) в компании криминальных друзей? А до того Фридинский ни про какие судимости не вспоминал. Вероятно потому, что судимости нет. "Когда следствие разобралось, что офицера подставили, обвинение сняли и судимость погасили", — пояснил заместитель руководителя Военно-следственного управления по Южному федерального округу Сергей Сыпачев". (http://www. kommersant. ru/doc/1837567)К тому же, Президиум Московского окружного военного суда в 2012 году признал незаконными не только судимость, но и само уголовное дело. (http://versia. ru/articles/2012/dec/27/boevoy_general_vernulsya_k_armeyskoy_sluzhbe)