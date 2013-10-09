Восточный военный округ возглавил генерал-лейтенант

В соответствии с Указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант Суровикин Сергей Владимирович назначен командующим войсками Восточного военного округа.

Адмирал Константин Сиденко, который командовал войсками Восточного военного округа с момента его образования (декабрь 2010 года), в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе уходит в отставку.

Для представления руководящему составу округа нового командующего и передачи штандарта в Хабаровск прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото eurasian-defence.ru