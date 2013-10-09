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Восточный военный округ возглавил генерал-лейтенант

09 Октября 2013, 18:52 | Дальний Восток

В соответствии с Указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант Суровикин Сергей Владимирович назначен командующим войсками Восточного военного округа.

Адмирал Константин Сиденко, который командовал войсками Восточного военного округа с момента его образования (декабрь 2010 года), в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе уходит в отставку.

Для представления руководящему составу округа нового командующего и передачи штандарта в Хабаровск прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото eurasian-defence.ru

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: кадры  ВВО  назначение  вооруженные силы 



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Комментарии

  • Псевдоним04:50, 10.10.2013#

    А до того письма Главного военного прокурора (которое, кстати, было ДСП, но "почему-то" попало в СМИ) сам Фридинский 7 (семь!) раз без звука подписал справки о назначении Суровикина на разные командные посты. Даже - на должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Т. е. , допуск к самым важным государственным секретам - это было можно, а вот начальником Военной полиции - Фридинский сразу вспомнил про Закон! Возможно, причина в том, что Военной полиции должны были быть отданы некоторые полномочия Военной прокуратуры? Или, возможно, дело в том, что с Суровикиным нельзя договориться и, тем более, нельзя его подмять под себя. А Главному военному прокурору Фридинскому есть что скрывать. Например, вот этот его отдых на Дальнем востоке за государственный счет (http://www. moscow-post. com/redactor/tselyj_les_v_glazu_sergeja_fridinskogo10622/) в компании криминальных друзей? А до того Фридинский ни про какие судимости не вспоминал. Вероятно потому, что судимости нет. "Когда следствие разобралось, что офицера подставили, обвинение сняли и судимость погасили", — пояснил заместитель руководителя Военно-следственного управления по Южному федерального округу Сергей Сыпачев". (http://www. kommersant. ru/doc/1837567)К тому же, Президиум Московского окружного военного суда в 2012 году признал незаконными не только судимость, но и само уголовное дело. (http://versia. ru/articles/2012/dec/27/boevoy_general_vernulsya_k_armeyskoy_sluzhbe)

  • Псевдоним11:34, 10.10.2013#

    зашибись, теперь нас не дубинками полицаи лупить будут, а военные БМПхами давить, я тронут, спасибо

  • Акрил16:34, 10.10.2013#

    Если станете нападать на военные патрули с целью убить военнослужащих, сжечь их технику, отобрать у них оружие, то обязательно будут давить. Возможно, даже и стрелять. И не благодарите, они обязаны.

  • Помню00:33, 11.10.2013#

    Те "защитники Белого дома" самим лезли туда, куда им было не велено. Вот и доигрались. Армия должна быть уважаема своими гражданами. Неча под танки да БМП кидаться, когда они выполняют своё задание.

  • гость11:55, 10.10.2013#

    А может быть специально сюда направили. чтобы окончательно развалить ДВ военный округ и отдать нас на милость соседям.

  • Влад12:09, 10.10.2013#

    Судя по информации еще один коррумпированный военный.

  • Владу16:39, 10.10.2013#

    Судя по интернет-диагнозу - еще один МД?

  • Читающий12:17, 10.10.2013#

    "наведении конституционного порядка в Москве" - как толерантно. А я дурак всегда думал что это дворцовый переворот, когда стоящие у руля делили, кто будет главным буржуином.

  • Псевдоним12:20, 10.10.2013#

    очередной пес

  • Ник16:40, 10.10.2013#

    В лицо ему скажи, герой.

  • Олег16:49, 10.10.2013#

    Лучше быть псом, чем хорьком

  • Псевдоним12412:21, 10.10.2013#

    Короче скучать нам не придется и опять ДВ будет греметь на всю Россию. ))

  • строитель12:37, 10.10.2013#

    Да на чмо не похож, нельзя человека судить по форме лица. А может и правда человек порядочный, боевой и всякая шваль его обливает грязью, потому что боится. Так что поживём увидим. . . . .

  • Помню00:34, 11.10.2013#

    Разумный коммент.

  • Посевдо14:26, 10.10.2013#

    "На всю страну Суровикин стал известен в 1991 г. как командующий тем батальоном БМП, одна из машин которого насмерть задавила защитников белого дома. И это еще не все. . . " - это, как раз, характеризует его только с положительной стороны.

  • Помню00:35, 11.10.2013#

    Согласен.

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