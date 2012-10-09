Россияне занимают очередь на кладбищах

ФАС представила проект поправок в закон «О погребении», которые ограничат гражданам возможность выбора мест на муниципальных кладбищах, сообщает izvestia.ru.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнародовала обновленный вариант поправок в закон «О погребении и похоронном деле», разработанный в ходе консультаций с бизнесом и общественными организациями. Согласно новым поправкам, россияне не смогут выбирать наиболее удобные места для могил на государственных кладбищах. Администрации кладбищ должны будут «предоставлять гражданам места для захоронения в порядке очередности». Как объясняют разработчики проекта, данное положение введено для конкретизации задач этих структур.

- Сейчас в законе написано, что органы местного самоуправления по организации ритуальных услуг должны организовать похоронное дело - это обо всем и ни о чем одновременно, - объясняет начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ. - А мы лишь уточняем, что они обязаны предоставлять места.

По мнению исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Павла УЛАНОВА, очередность распределения участков под захоронения искоренит взятки при получении места на кладбище.

- Речь идет о том, чтобы места на кладбище предоставлять в соответствии с определенной последовательностью, - отмечает собеседник издания. - Это позволит исключить ситуации, когда с помощью взятки можно получить более удобное место - например, ближе к выходу или расположенное на возвышенности.

Защитники прав потребителей прогнозируют переход обеспеченных клиентов к услугам частных кладбищ. Пока таких частных мест захоронений в России нет, однако новые поправки предусматривают их введение. Предприниматели должны арендовать на 49 лет землю, за это время они не имеют права изменять целевое назначение участка, передавать его в субаренду или выкупать. Интересно, что в том случае, когда бизнесмен решит завершить свое кладбищенское дело до окончания срока аренды, власти субъекта или органы местного самоуправления должны обеспечить функционирование кладбища. Подробнее порядок деятельности негосударственных кладбищ установят органы исполнительной власти субъектов.

- Если обеспеченные люди не смогут выбирать место для захоронения, которое им по душе, на муниципальных кладбищах, как раньше, когда этот вопрос решался всем известным способом, то они, скорее всего, начнут активно пользоваться услугами негосударственных кладбищ. Там им за деньги вполне официально будет предоставлен выбор, - предполагает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН. Пункт о введении в стране частных мест захоронений был еще в первом варианте поправок к закону «О погребении и похоронном деле», в новой вариации это положение сохранилось. По сути, законотворцы не только дали возможность предпринимателям открывать частные кладбища, но и обеспечили их состоятельной клиентурой.

По словам Янина, в перспективе возможность выбрать место для захоронения за отдельную плату может появиться и на государственных кладбищах, например, с помощью аукциона.

Из новых поправок ФАС ушел пункт о том, что предоставление недостоверной информации о похоронных услугах и воспрепятствование свободе выбора клиентов являются нарушением профессиональной этики.

- Из законопроекта эту норму исключили, потому что она уже содержится в законе «О конкуренции» и «О защите прав потребителей», решили их не дублировать, - объясняет Павел Уланов. - За их нарушение в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Но это не значит, что недобросовестная компания не будет отвечать и перед своими коллегами. У саморегулируемых организаций (в которые, согласно предлагаемым поправкам, объединятся все похоронные бюро. - «Известия») довольно широкий спектр инструментов воспитания. Они могут также штрафовать или понижать рейтинг компании в рамках своей СРО, а могут и ввести дисквалификацию.

Поправки в закон «О погребении и похоронном деле» антимонопольщики подготовили весной этого года. Тогда ФАС предложила ввести в отрасли институт СРО для дальнейшего цивилизованного развития, прописать в законе основные нормы профессиональной этики, а также включить положения о повторном захоронении - в сегодняшней редакции закона оно никак не регламентировано, и органы местного самоуправления, исходя из особенностей грунта и руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача, сами решают вопрос повторного захоронения.

Как отметил защитник прав потребителей Дмитрий Янин, предложения ФАС в какой-то степени смогут улучшить ситуацию на рынке похоронных услуг.

- Сегодня в этой сфере крайне агрессивный маркетинг, тем более этот рынок довольно дефицитный, из-за чего множество злоупотреблений. Законопроект антимонопольной службы всех проблем, конечно, не решит, но навести определенный порядок сможет, - резюмирует глава КонфОП.

P.S. Кстати, рассматривается возможность ужесточения ответственности за уход за могилами. Ведь есть люди, которые годами не навещают усопших родных. До тех пор, пока не будет введена арендная плата (пусть даже символическая, в 1 рубль) за место захоронения, уход за могилами для них будет пустым звуком.