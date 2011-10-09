Александр АУЗАН: Перестаньте перекатывать инвестиции в автопром!

«Модернизация – это не экономический, технологический и не политический, а социо-культурный процесс. Это изменение в мозгах, - подчеркнул руководитель консультативной группы Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России Александр АУЗАН, выступая перед журналистами на семинаре Клуба региональной журналистики в Москве.

3-4 октября в Москве состоялся третий семинар "Модернизация экономики России", организованный Клубом региональной журналистики (КРЖ) по поручению Консультативной рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. Корреспондент "Золотого Рога" представлял на встрече дальневосточные СМИ.

Одним из первых докладчиков стал Александр АУЗАН, известный экономист и общественный деятель, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа.

Как отметил Александр Александрович на встрече с журналистами, все споры в последние 50 лет о том, как нужно проводить модернизацию, упирались в две противоположные гипотезы. Одни считали, что сначала нужно подтянуть экономику, а потом заниматься политикой, другие же были твердо убеждены, что о модернизации можно даже не мечтать, пока в стране нет нормальных политических институтов. Однако обе позиции сходились в одном: любая страна может провести модернизацию.



В настоящее время все эти гипотезы

опровергнуты.

- За последние 50 лет стран 70 или 80 попробовали сделать модернизацию, - рассказал Александр АУЗАН, - знаете, сколько стран сделали? Пять. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Причем Сингапур и Гонконг – это города, то есть стран – всего три, и то модернизация в них, похоже, не завершена. Потому что теперь признано, что модернизацию нельзя сделать меньше, чем за 50 лет. Меня очень занимает вопрос, где Россия находится? Очевидно, что мы не в нулевой точке, в какой была Южная Корея пятьдесят лет назад.

Отвечая на вопрос журналистов, почему среди успешных стран нет Китая, Александр Александрович опроверг всемогущество наших ближайших соседей. «Когда начинаешь смотреть валовый продукт на душу населения, выясняется, что Китайская народная республика - просто очень большая страна, - заявил Александр АУЗАН.

Поиск ответов на вопросы, как проводить политику модернизации, почему у одних стран получается ее провести, а у других нет, вылился в проект под названием «Россия, понедельник, 13-е», его разработкой занялись Александр АУЗАН, а также профессор Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, режиссер Павел ЛУНГИН, экономисты и социологи. Они обратились к статистике Ангуса МЭДИСОНА, суть которой: все страны движутся по двум траекториям. Есть группа стран, которая развиваются постепенно, а есть группа стран, которые стремительно вырываются вперед, а потом падают. Россия, по словам Александра АУЗАНА, как раз относится к последней группе.

- Можно ли учетверить российский ВВП? – обратился в зал Александр Александрович. – Да пожалуйста, только в нашей стране через пять лет жить будет нельзя. Потом будет такой спад!



Прыгать умеют все, но

не все умеют летать.

Ответ на вопрос, как менялись кросс-культурные характеристики у тех стран, которые пошли на взлет, команда проекта искала в результатах опроса «Изучение ценностей», который проводится раз в пять лет в более чем 100 странах. Выяснилось, что у всех успешных стран есть параметры, которые их отличают. У граждан растет ценность самовыражения по сравнению с выживанием, индивидуализм, рациональные ценности, и снижается дистанция с властью. Кроме того, для всех этих стран характерно понимание того, что должна быть долгосрочная ориентация на будущее.



В России же работают только

два параметра –

самовыражение и индивидуализм.

Следующие неожиданные обобщения о свойствах русского человека были сделаны командой социологов из Санкт-Петербурга, Германии и США. Несмотря на то, что наблюдения были написаны на разных языках, ученые пришли к единому результату. Русский человек проявляет одинаковые свойства, находясь в разных странах. К профессии он относится как к призванию: готов все делать сам, что, по мнению Александра Аузана, отчасти связано с фундаментальным советским образованием. При этом хорошо решает нестандартные задачи и не любит решать стандартные; законы не уважает, процедуры не соблюдает. Легко переносит авралы, но наперед планировать не может.

- Русский человек хорошо работает в малых инвестиционных компаниях, а вот в больших – плохо. Почему? Потому что нужно делить работу. Кстати, интересный эффект происходит, когда русский становится менеджером. Он же все знает, как делать, и ни с кем не собирается делиться знаниями! Давайте мы это учтем. И сейчас, вот в эти годы не будем делать то, что у нас заведомо не получится. Ну, например, массовую машиностроительную продукцию.



Перестаньте перекатывать инвестиции

в автопром! Вы не сделаете его массовым.



Что касается самолетостроения…. Я думаю, что 5000 самолетов в год, как в советское время, мы строить не сможем. А вот несколько десятков, до сотни, работая в нишах, вполне.

Кроме того, по мнению Александра АУЗАНА, мы сможем изменить свойства русского человека, правильно воспитывая последующие поколения. Для этого в систему образования нужно привнести ценность стандартов и законов, умение идти на компромисс и думать на несколько лет вперед.

- Меня, когда спрашивают, что произойдет, если модернизации не будет, я всегда отвечаю, - катастрофы не будет. В России будут жить пенсионеры, таджики, охранники и менеджеры, через страну будет проходить трасса Китай-Европа. Талантливых детей будут вывозить в Финляндию. Поэтому катастрофы нет, есть такая скучная страна, - заключил Александр Аузан.

Досье "ЗР": Александр Александрович Аузан (родился в 1954 году) - российский экономист, д.э.н., заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Института национального проекта «Общественный договор», президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, член группы «СИГМА», общественный деятель, публицист, член различных коллегиальных органов управления.