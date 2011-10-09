Стив Джобс: Смесь романтизма, блестящих разработок и жесткости дельца

Западная пресса провожает в последний путь Стива Джобса - основателя Apple. Джобс действительно умел убеждать, но никто не станет утверждать, что он брал одной самоуверенностью, пишут журналисты. Джобс осознал, что виртуальный мир может стать доступным для всех, и обеспечил этот доступ на практике, а заодно перекроил наши представления о том, что нам нужно для счастья.

Когда разговор заходит о людях, изменивших мир, пишет Sueddeutsche Zeitung, в голову сначала приходят выдающиеся политики или знаменитые преступники. Стив Джобс не относился ни к тем, ни к другим, однако глава Apple ассоциируется с началом цифровой эры, а значит, он вложил гигантский вклад в формирование современного общества.

Образ мыслей Джобса, который получил отражение во всех его i-продуктах, оказал исключительное влияние на умы нескольких миллионов человек. При помощи своей компании - по большому счету, ориентированной на него одного, - он преобразовал возможности новых технологий в удивительно доступные и полезные гаджеты. "Он осознавал, что надо предлагать людям вещи, которые им наверняка потребуются, которые принесут пользу и удовольствие, - и не в последнюю очередь благодаря их внешнему виду", - говорится в статье.

Стив Джобс принадлежал к тому небольшому числу людей, которые создали империю из ничего. "Некоторые подобные империи смогли переварить уход своих основателей, другие рассыпались, поскольку достигли вершин в основном благодаря харизме, креативности и мужеству своих создателей", - резюмирует автор.

The Wall Street Journal вынесла в название редакционной статьи каламбур: "Jobs and jobs" - "Джобс и рабочие места". Биография Джобса - классическая история "американского успеха", и ее следует рассмотреть в контексте нынешнего "упадка США, который является одновременно экономическим и эмоциональным", пишет газета.

Джобс был прежде всего новатором. Он прекрасно умел торговать своей продукцией, но, в отличие от многих коллег, думал о совершенно новых рынках, а не о доле на уже существующем рынке. Например, он самолично создал рынок планшетных компьютеров. По мнению издания, больше всего Джобс похож на Эдисона, чьи изобретения породили взрывоопасный рост новых, неожиданных отраслей промышленности.

"Трудно не увидеть, какие разные результаты дают вашингтонская модель создания рабочих мест и модель Джобса", - замечает издание. Население США - более 300 млн человек, так неужели страна не сможет воспользоваться своими лучшими людьми наилучшим образом и процветать? На всех фото Джобса есть общий элемент - у него "улыбчивое лицо американского оптимиста", отмечает издание.

"Стив Джобс: мыслить не так, как другие" - называется редакционная статья в Guardian. Один из самых интригующих вопросов: действительно ли Джобс был гением, без которого никогда не появились бы "Макинтош", "айпод", "айфон" и "айпад", либо он был этаким Наполеоном - то есть человеком, величайшим изобретением которого был он сам.

Несомненно, Джобс действительно умел убеждать - создавать, так сказать, "поле искажения реальности". Но никто не станет утверждать, что он брал одной самоуверенностью. Джобс осознал, что виртуальный мир может стать доступным для всех, и обеспечил этот доступ на практике, а заодно перекроил наши представления о том, что нам нужно для счастья, полагают журналисты издания.

"Скорбная утрата: ушел уникальный человек" - возвещает в заголовке редакционной статьи Independent. Стив Джобс совершил революцию как минимум в шести разных отраслях. "Он разрабатывал что захочется, рассчитывая, что другим эти вещи тоже понравятся", - пишет газета.

По мнению Independent, подход Джобса уходит корнями в контркультуру Сан-Франциско 1960-х. Незадолго до смерти он подытожил свое кредо цитатой из "хиповской библии" - "Каталога всей Земли":

"Не зажирайся и оставайся безрассудным".



Смесь романтизма, блестящих разработок и беспощадности дельца сделала его образцом для всех топ-менеджеров и обеспечила Apple самую высокую капитализацию среди высокотехнологичных компаний мира.

"Стив Джобс, который скончался 5 октября 2011 года, был, без сомнения, гением технологии, человеком, видение которого сформировало не только индустрию, но и целую культуру", - пишет Сьюзан Брукс Тистлетвейт в блоге The Washington Post. "Его маркетинговое чутье - благодаря способности предвидеть человеческие желания - носило почти мистический характер, - продолжает автор. - Но на глубокие теологические измышления меня навело сияющее надкусанное яблоко - символ Apple. Мегабайты, многочисленные единицы информации, хранящейся в компьютере, тоже являются способом вгрызться в яблоко знания" (игра на созвучии английских слов byte (байт) и bite (откусывать). - Прим. перев.).

"В символе Apple, надкусанном яблоке, можно также увидеть яблоко, которое надкусила Ева в Эдемском саду, а затем предложила Адаму. Так ли? Неужели наши отношения с технологиями столь сложны? Быть может, Джобс понимал происхождение стремления человека к все большим знаниям, описанное в Книге Бытия, и представлял его на рынке как Apple - яблоко? Думаю, так оно и было", - полагает автор.

"Никто не хочет умирать, - сказал Джобс в своем обращении к выпускникам Стэндфордского университета в 2005 году. - Даже тот, кто хочет попасть в рай, не хочет умирать, чтобы оказаться там. Но смерть является тем направлением, в котором мы все следуем. И так должно быть, потому что смерть, по всей вероятности, является лучшим изобретением жизни. Она уничтожает старое, чтобы открыть дорогу новому". Перевод опубликован на сайте Inopressa.ru.

