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На Камчатке открылся международный форум по эколого-познавательному туризму
Международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» стартовал 8 сентября в Петропавловске-Камчатском, церемония его открытия также официально открыла Неделю культуры и туризма на Камчатке. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу региона.
В качестве почетных гостей на форуме выступили первые лица края, а также зарубежные гости – представители КНР, Индии, Японии, Республики Корея, США и гости из других регионов России.
Международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» будет проходить в течение трех дней. В его программе работа секций по темам «Современное развитие эколого-познавательного туризма в мире и на Дальнем Востоке Российской Федерации с учетом создания в Камчатском крае территории опережающего развития «Камчатка и «Региональные особенности формирования и продвижения туристского продукта в рамках реализации политики импортозамещения», круглый стол «Взаимодействие бизнеса, этнокультуры и туризма». Также участники форума примут участие в ительменском празднике «Алхалалалай», посетят этнокультурный центр «Пимчах», краевом фестивале ремесел "Мастера земли Уйкоаль", совершат экскурсии в камчатские заповедники.
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