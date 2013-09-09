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Комиссия за перевод платежей в адрес пострадавших от наводнения не взимается
Дальневосточный Сбербанк расширил перечень организаций, принимающих платежи в адрес пострадавших от наводнения, совершить пожертвование в пользу которых можно с помощью сервисов банка. Комиссия за перевод платежей не взимается.
К списку таких организаций присоединился Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»).
Клиенты Дальневосточного Сбербанка могут внести пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО тремя способами: через программу интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», информационно-платежные терминалы и в отделениях банка.
Как внести пожертвование через информационно-платежные терминалы:
При оплате по банковской карте:
Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика - подтвердить адрес плательщика - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа
или:
Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» - продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика - подтвердить адрес плательщика - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа.
При оплате наличными денежными средствами:
платежи наличными - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика полностью - ввести адрес плательщика - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа
или:
платежи наличными - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» - продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика - ввести адрес плательщика - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа
Как внести пожертвования через программу «Сбербанк ОнЛ@йн»
Войдите в «Сбербанк Онл@йн» - платежи и переводы - в строке «Поиск» введите часть слова «наводнение» найти - выбрать карту - продолжить - ввести сумму, ФИО полностью, адрес плательщика и назначение платежа / продолжить - подтвердить по смс
Получатели:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).
Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)
Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)
Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»
Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)
Как внести пожертвования через операционные окна в филиале банка
Для этого нужно предъявить реквизиты.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).
ИНН 2700000786, КПП 272101001,
Расчетный счет № 40302810600002000233
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 040813001, ОКАТО 08401000000
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).
ИНН 2702015107, КПП 272131007,
Расчетный счет № 40101810300000010001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 040813001, ОКАТО 08401000000
Код дохода: 01520704050040000180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от
Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)
ИНН 2810000323, КПП 281001001,
Расчетный счет № 40101810000000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск
БИК 041012001, ОКАТО 10205551000
Код дохода: 00120705030050000180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Архаринском районе в 2013 году.
Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)
ИНН 2815000863, КПП 281501001,
Расчетный счет № 40101810000000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск
БИК 041012001, ОКАТО 10225000000
Код дохода: 00220705030050000180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование пострадавшим с. Ивановка Зейского района от подтопления в результате подъема уровня в р.Уркан 2013 году.
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)
ИНН 2801123618, КПП
280101001,
Расчетный счет № 40101810000000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск
БИК 041012001, ОКАТО 10401000000
Код дохода: 01520702030020000180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году.
Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»
ИНН 7900001000, КПП 790101001,
Расчетный счет № 40703810970120100351
Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.
Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
ИНН 7901022676, КПП 790101001
Расчетный счет № 40703810270120000889
Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.
Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
ИНН 2721039304, КПП 272101001,
Расчетный счет №40703810208010201064
Банк получателя: НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровск
БИК 040813997
Назначение платежа: Финансовая помощь для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим.
Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)
ИНН 7701014068, КПП 770101001
Расчетный счет№ 40703810638000110216
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: Сбор средств по оказанию помощи детям Амурской области, пострадавшим от наводнения.
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