Комиссия за перевод платежей в адрес пострадавших от наводнения не взимается

Дальневосточный Сбербанк расширил перечень организаций, принимающих платежи в адрес пострадавших от наводнения, совершить пожертвование в пользу которых можно с помощью сервисов банка. Комиссия за перевод платежей не взимается.

К списку таких организаций присоединился Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»).



Клиенты Дальневосточного Сбербанка могут внести пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО тремя способами: через программу интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», информационно-платежные терминалы и в отделениях банка.



Как внести пожертвование через информационно-платежные терминалы:



При оплате по банковской карте:



Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика - подтвердить адрес плательщика - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа



или:



Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» - продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика - подтвердить адрес плательщика - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа.



При оплате наличными денежными средствами:



платежи наличными - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика полностью - ввести адрес плательщика - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа



или:



платежи наличными - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» - продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика - ввести адрес плательщика - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа



Как внести пожертвования через программу «Сбербанк ОнЛ@йн»



Войдите в «Сбербанк Онл@йн» - платежи и переводы - в строке «Поиск» введите часть слова «наводнение» найти - выбрать карту - продолжить - ввести сумму, ФИО полностью, адрес плательщика и назначение платежа / продолжить - подтвердить по смс



Получатели:



Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).

Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)

Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)

Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»

Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)



Как внести пожертвования через операционные окна в филиале банка



Для этого нужно предъявить реквизиты.



Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).



ИНН 2700000786, КПП 272101001,



Расчетный счет № 40302810600002000233



Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск



БИК 040813001, ОКАТО 08401000000



Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае.



Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).



ИНН 2702015107, КПП 272131007,



Расчетный счет № 40101810300000010001



Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск



БИК 040813001, ОКАТО 08401000000



Код дохода: 01520704050040000180



Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от



Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)



ИНН 2810000323, КПП 281001001,



Расчетный счет № 40101810000000010003



Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск



БИК 041012001, ОКАТО 10205551000



Код дохода: 00120705030050000180



Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Архаринском районе в 2013 году.



Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)



ИНН 2815000863, КПП 281501001,



Расчетный счет № 40101810000000010003



Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск



БИК 041012001, ОКАТО 10225000000



Код дохода: 00220705030050000180



Назначение платежа: Добровольное пожертвование пострадавшим с. Ивановка Зейского района от подтопления в результате подъема уровня в р.Уркан 2013 году.



Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)



ИНН 2801123618, КПП



280101001,



Расчетный счет № 40101810000000010003



Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск



БИК 041012001, ОКАТО 10401000000



Код дохода: 01520702030020000180



Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году.



Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»



ИНН 7900001000, КПП 790101001,



Расчетный счет № 40703810970120100351



Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск



БИК 040813608



К/сч 30101810600000000608



Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.



Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»



ИНН 7901022676, КПП 790101001



Расчетный счет № 40703810270120000889



Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск



БИК 040813608



К/сч 30101810600000000608



Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.



Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»



ИНН 2721039304, КПП 272101001,



Расчетный счет №40703810208010201064



Банк получателя: НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровск



БИК 040813997



Назначение платежа: Финансовая помощь для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим.



Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)



ИНН 7701014068, КПП 770101001



Расчетный счет№ 40703810638000110216



Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва



к/сч 30101810400000000225



БИК 044525225



Назначение платежа: Сбор средств по оказанию помощи детям Амурской области, пострадавшим от наводнения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.