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Комиссия за перевод платежей в адрес пострадавших от наводнения не взимается

09 Сентября 2013, 12:08 | Дальний Восток

Дальневосточный Сбербанк расширил перечень организаций, принимающих платежи в адрес пострадавших от наводнения, совершить пожертвование в пользу которых можно с помощью сервисов банка. Комиссия за перевод платежей не взимается.

К списку таких организаций присоединился Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»).

Клиенты Дальневосточного Сбербанка могут внести пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО тремя способами: через программу интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», информационно-платежные терминалы и в отделениях банка.

Как внести пожертвование через информационно-платежные терминалы:

При оплате по банковской карте:

Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика  - подтвердить адрес плательщика  - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа

или:

Вставьте карту, введите пин-код - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» -  продолжить - выбрать получателя платежа - подтвердить ФИО плательщика  - подтвердить адрес плательщика  - подтвердить назначение платежа - ввести сумму платежа.

При оплате наличными денежными средствами:

платежи наличными - платежи в нашем регионе - платежи по прочим параметрам - помощь пострадавшим от наводнения - продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика полностью  - ввести адрес плательщика  - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа

или:

платежи наличными - платежи в нашем регионе - поиск по наименованию и ИНН (кнопка слева вверху) - набрать часть слова «Наводнение» -  продолжить - выбрать получателя платежа - ввести ФИО плательщика  - ввести адрес плательщика  - ввести назначение платежа - ввести сумму платежа

Как внести пожертвования через программу «Сбербанк ОнЛ@йн»

Войдите в «Сбербанк Онл@йн» - платежи и переводы - в строке «Поиск» введите часть слова «наводнение» найти - выбрать карту - продолжить - ввести сумму, ФИО полностью, адрес плательщика и назначение платежа / продолжить - подтвердить по смс

Получатели:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).

Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)

Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)

Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»

Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)

Как внести пожертвования через операционные окна в филиале банка

Для этого нужно предъявить реквизиты.

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060).

ИНН 2700000786, КПП 272101001,

Расчетный счет № 40302810600002000233

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 040813001, ОКАТО 08401000000

Назначение платежа: Добровольное пожертвование  на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае.

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска, л/сч 04223211140).

ИНН 2702015107, КПП 272131007,

Расчетный счет № 40101810300000010001

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 040813001, ОКАТО 08401000000

Код дохода: 01520704050040000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Архаринского района, л/сч 04233006120)

ИНН 2810000323, КПП 281001001,

Расчетный счет № 40101810000000010003

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск

БИК 041012001, ОКАТО 10205551000

Код дохода: 00120705030050000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование  на ликвидацию последствий наводнения в Архаринском районе в 2013 году.

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Зейского района Амурской области, л/сч 04233004600)

ИНН 2815000863, КПП 281501001,

Расчетный счет № 40101810000000010003

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск

БИК 041012001, ОКАТО 10225000000

Код дохода: 00220705030050000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование пострадавшим  с. Ивановка Зейского района от подтопления в результате подъема уровня в р.Уркан 2013 году.

Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/сч 04232003600)

ИНН 2801123618, КПП

280101001,

Расчетный счет № 40101810000000010003

Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск

БИК 041012001, ОКАТО 10401000000

Код дохода: 01520702030020000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование  на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году.

Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»

ИНН 7900001000, КПП 790101001,

Расчетный счет № 40703810970120100351

Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

БИК 040813608

К/сч 30101810600000000608

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.

Получатель: Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ИНН 7901022676, КПП 790101001

Расчетный счет № 40703810270120000889

Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

БИК 040813608

К/сч 30101810600000000608

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.

Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»

ИНН 2721039304, КПП 272101001,

Расчетный счет №40703810208010201064

Банк получателя: НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровск

БИК 040813997

Назначение платежа: Финансовая помощь для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим.

Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»)

ИНН 7701014068, КПП 770101001

Расчетный счет№ 40703810638000110216

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва

к/сч 30101810400000000225

БИК 044525225

Назначение платежа: Сбор средств по оказанию помощи детям Амурской области, пострадавшим от наводнения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: благотворительность  наводнение  платежи  сбербанк 






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