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На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет стартовали на Сахалине. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. В 2018 году финал VI Национального чемпионата проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Более 700 экспертов определят лучших специалистов среди 700 российских и зарубежных студентов и школьников по 63 компетенциям.
8 августа в рамках церемонии открытия финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске был дан старт федеральному этапу эстафеты флага WorldSkills. Она приурочена к 45-му мировому первенству по профессиональному мастерству, которое состоится в Казани в 2019 году.
Соревнования Национального чемпионата проходят по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. В 2018 году студенты примут участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 63 компетенциях.
Состав конкурсантов VI Национального чемпионата определился по итогам отборочных соревнований, в которых приняли участие победители 85 региональных чемпионатов. Отбор прошел по 6 блокам профессий в 17 субъектах Российской Федерации. За право принять участие в соревнованиях на Сахалине в рамках региональных чемпионатов боролись 10 000 человек.
Досье деловой газеты "Золотой Рог"
Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступают Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Президент России Владимир Путин пожелал удачи участникам, гостям и организаторам. Телеграмму с поздравлением глава государства направил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко.
«Это соревнование, уже завоевавшее высокий авторитет и признание - впервые проводится на Дальнем Востоке, опережающему развитию которого мы уделяем особое внимание. Будущее Сахалинской области, других дальневосточных регионов связано с созданием современных производств, эффективной социальной инфраструктуры, с крупными транспортными, индустриальными проектами. И для реализации масштабных планов нужны энергия и творчество молодежи, квалифицированные специалисты, готовые работать по самым передовым стандартам», - отметил Владимир Путин.
Кроме того, участников финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приветствовала вице-премьер Татьяна Голикова. В приветствии вице-премьер затронула важную тему – наследие чемпионата Ворлдскиллс в регионе. «Это и оборудование, и профессиональные компетенции для наших ребят, которые учатся в средних профессиональных учебных заведениях», – пояснила Татьяна Голикова. Она также отметила, что практические знания, которые конкурсанты получают по результатам участия в таких чемпионатах и во время последующего обучения, очень важны для развития страны, учитывая расставленные на сегодняшний день приоритеты.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото worldskills.ru.
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