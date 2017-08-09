Рынок труда растет

В 2015 году в целях обеспечения квалифицированными кадрами компании, работающие в территориях опережающего развития, в Свободном порту Владивосток, и инвестиционные проекты начало свою работу Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Обеспечение кадрами новой экономики Дальнего Востока – это лишь одно из направлений деятельности Агентства, которое рассматривается в комплексе с такими, как стимулирование демографического и миграционное развития, развитие системы образования и социальных проектов.

О том, какое влияние на систему рекрутмента в Приморье оказало появление АРЧК ДВ, а также ТОРов и СПВ, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала управляющий партнер, генеральный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Елена РАУД.

«Во-первых, это все-таки разные вопросы, их не следует объединять, - отметила Елена Рауд. - АРЧК участвует в проектах ТОР и СПВ, как и все мы, но не является организатором и даже главным ответственным исполнителем этих проектов. Во-вторых, систему рекрутмента более названных вами факторов изменило развитие интернета и кадровых сайтов. О влиянии ТОРов и СПВ на систему рекрутмента еще рано говорить, так как процесс формирования резидентов еще идет и кадровые задачи не актуализированы до какого-то активного рекрутмента».

По словам эксперта, некоторый рост соискателей, желающих работать в Приморье, все же наблюдается.

- Легче идут на рассмотрение наших вакансий московские кандидаты, кандидаты из городов Сибири и Урала, - добавила Рауд. – Думаем, здесь роль сыграли и повышение привлекательности Приморья, и некоторые трудности с вакансиями в других регионах (потому что соискатели готовы ехать и на Камчатку, например, а о повышении привлекательности Камчатской области трудно заявлять). С другой стороны, и наши соискатели более активно готовы уезжать из края. То есть можно скорее выдвигать гипотезу о повышении трудовой мобильности россиян, чем о росте привлекательности региона - увы, мой вывод таков.

Роль кадровых агентств в крае, по словам Елены Рауд, не уменьшилась, а напротив, увеличилась.

- Привычка к профессиональным кадровым услугам вполне сформировалась; есть трансформация рынка наших услуг, связанная, как я уже говорила, с интернетом; есть турбулентность среды, от которой мы, безусловно, страдаем, но страдаем абсолютно так же, как и все субъекты рынка. Даже в таких условиях мы уверенно отвечаем всем вызовам рынка, работаем со своей продуктовой линейкой - меняем ее, адаптируем под происходящие изменения, выстраиваем свои процессы соответственно переменам; доказательством служит стабильный рост наших доходов, - подытожила Рауд.

Увеличить в разы?

По официальной версии, с начала 2017 года, при содействии АРЧК ДВ, на предприятиях Дальнего Востока были трудоустроены почти две тысячи человек. Всего же с начала работы агентства – более 6 тыс. человек. По мнению экспертов рынка, это несущественные показатели, если учесть величину территорий Дальнего Востока и количество предприятий, нуждающихся в кадрах. Так, на декабрь 2017 года общее количество предприятий малого и среднего бизнеса только в Приморье достигало 91,5 тыс. единиц, что, по данным администрации Приморского края, составляет 40% рынка всего ДФО.

Напомним, что на момент запуска проектов ТОРов и СПВ президент РФ Владимир ПУТИН поставил перед регионом глобальную задачу: в разы увеличить население Дальнего Востока. Президент также акцентировал внимание на том, что ТОРы и СПВ – это, прежде всего, социальные проекты, нацеленные на увеличение количества рабочих мест в регионах Дальнего Востока, который необходимо сделать более привлекательным для жизни населения.

Несмотря на глобальную цель, АРЧК ДВ закрепило за собой основную задачу привлекать специалистов под конкретные запросы предприятий, причем являющихся резидентами ТОРов и СПВ.

Фактор привлекательности

Как в один голос заявляют эксперты, в том числе и специалисты АРЧК ДВ, основной фактор кадровой привлекательности региона – это увеличение заработных плат для сотрудников, а также наличие доступного жилья. По данным Приморскстата, официально доходы населения в Приморском крае за последнее время действительно выросли. Так, если за I квартал 2016 года среднедушевой денежный доход населения составлял 28 808 рублей в месяц, или 2,3 прожиточных минимума, то за IV квартал 2016 года этот же показатель составил 36 120 рублей в месяц, что составляет 2,9 прожиточных минимума. Однако этот рост не касается реальных располагаемых денежных доходов населения края, динамика которых, по данным Приморскстата, остается негативной. Кроме того, по данным Приморскстата на 2016 год, почти каждое второе предприятие в Приморье – малое (31 735 малых предприятий, составляющих 46,4% от всех предприятий региона), более того, 88% малых предприятий в Приморье составляют микропредприятия, штат которых в среднем составляет до 15 человек.

Из этого можно сделать вывод, что рабочих мест с достойной заработной платой в Приморье не так уж и много, тем более при условии, что крупнейшие проекты в ТОРах и СПВ так и не запущены, а львиную долю резидентов все еще составляют малые предприятия, производящие, к примеру, орешки кешью или велосипеды.

Таким образом, несмотря на дефицит кадров, в Приморье и на Дальнем Востоке сохраняется определенный процент безработицы. Так, по данным Приморскстата, в Приморском крае в сентябре 2016 года насчитывалось 59,2 тыс. безработных - тех, кто не имеет работы, но активно ищет ее. При этом количество вакансий, предоставленных работодателями в Приморье в сентябре 2016 года, в 2,4 раза превышает количество зарегистрированных безработных.

Голодающие отрасли

Кадровый голод в Приморье испытывают почти все отрасли – от рыбного хозяйства и строительства до сферы гостеприимства. По словам представителей предприятий, привлекательнее рабочие места в регионе могли бы сделать изменения в системе выплат так называемых «северных коэффициентов», которые сегодня по факту выплачиваются только сотрудникам бюджетных организаций, частные же предприятия Дальнего Востока – единственные в стране, кто обязан выплачивать эти коэффициенты из своего кармана.

По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра ЕФРЕМОВА, ситуацию с дефицитом кадров в рыбной отрасли Приморья можно назвать парадоксальной: отрасль, в которой сосредоточена большая доля морских биоресурсов, востребованных по всей России и за рубежом, по логике не должна испытывать кадровый голод.

- Не хватает людей профильных специальностей, с высшим профильным образованием – это инженеры, производственники рыбообработки, судоводители, технические и механические инженерные специальности. Современное информационное общество сформировало достаточно негативный имидж у рыбацкой профессии, и даже наличие профильного вуза (Дальрыбвтуз) в Приморье не особенно меняет картину.

Между тем рыбная отрасль является базовой для региона. Сегодня в этой отрасли есть деньги, есть интересная работа, есть условия и важные задачи. По словам Ефремова, сегодня работа в море стала намного комфортнее, чем была раньше. К примеру, на судах компании есть даже интернет.

Хотя рабочих рук в Приморье не хватает повсеместно, а в сфере сельского хозяйства ситуация и вовсе плачевная. Причиной тренда, как и в предыдущем случае, является низкий интерес молодежи к сельскохозяйственной отрасли, а также отсутствие возможностей хорошо зарабатывать.

- Нужно создавать позитивный образ села, - отметил заместитель генерального директора ООО «Холдинг «Дельта-Инвест» Андрей КРАКОВЦЕВ. - К сожалению, в современном обществе сложился негативный стереотип об этом направлении деятельности. Люди считают, что сельское хозяйство – грязная, неблагодарная работа в глуши. Для реализации нашего проекта в ТОР «Михайловский» нам необходимы квалифицированные кадры, которых в Приморье, к сожалению, дефицит. Но мы уже начали развивать обучающую часть в целях подготовки кадров.

Казалось бы, очевидно, что дефицит кадров испытывается регионом в сельском хозяйстве, рыбной отрасли или строительстве в первую очередь из-за слабого интереса молодежи к этой отрасли. Однако, по словам экспертов, не хватает людей и в сфере услуг, и в сфере продаж, и в сфере гостеприимства. Виной тому отток населения.

- Высоко оцениваю подготовку специалистов во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), - отметил президент ДВ ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. – Однако что скрывать: выпускники университета, то есть те самые квалифицированные кадры, окончив вуз, стремятся уезжать из Приморья в Москву, Санкт-Петербург, и это стремление нормально. Молодежь всегда стремится утверждаться в городах крупнее и сложнее, чем Владивосток. Многие из них, кстати, возвращаются сюда, причем на высокие должности, и привозят с собой бесценный опыт.

По словам экспертов, в Приморье в сфере обслуживания и гостеприимства, если не считать высоких должностей, работают в основном люди без образования. При этом в регионе уже успел сформироваться «костяк» специалистов с опытом, которые не планируют никуда уходить из перечисленных сфер.

- Эти люди и являются основной опорой ресторанов и гостиниц региона, - добавил Роман Иванищев. – Тем не менее дефицит квалифицированных кадров, особенно на фоне роста въездных туристских потоков в регион, сохраняется. Для того чтобы профессионалам было интересно работать здесь, владельцы заведений должны иметь для них интересные предложения и в плане заработка, и в плане сложности и интересности задач.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб»:

- Как показывали наши исследования, в том числе последнее, на Дальний Восток в основном приезжают люди, которые хотят впоследствии отсюда уехать. Иными словами, механизмы привлечения человеческого капитала в Дальневосточный федеральный округ, вопреки заявлениям федеральных и региональных чиновников, работают не на увеличение численности населения региона, а, скорее, на конкретные проекты, большинству из которых и не нужен постоянный штат работников. Все это давным- давно отразилось и на официальной статистике. Характерен пример Приморья: за последние десять лет число прибывающих в край людей на постоянное место жительства ежегодно увеличивалось в три раза. Правда, то же самое можно сказать и о динамике количества убывающего населения. При наложении обоих факторов убыль населения сохранилась. Иными словами, ничего не меняется: население продолжает сокращаться.

Основная причина этому – это стремление властей вкладывать инвестиции куда угодно, но только не в действующие предприятия, слабыми темпами также осуществляется и модернизация действующих предприятий в регионах ДФО. То есть, по сути, средства идут в обход тех мест, где трудится постоянное население региона. Для многих из этих людей реальные доходы только снижаются, а иногда зарплаты и не выплачиваются вовсе. По данным Центра социальных инноваций «Чёрный куб», общая задолженность предприятий Дальнего Востока по заработной плате перед населением в первом квартале 2017 года составила около 1,1 млрд рублей. Соответственно, никто не хочет быть таким «дальневосточником», следовательно появляются причины для оттока местного населения, а те, кто приехал сюда на заработки, так те и так отсюда уедут, иными словами отток населения из региона закономерен.

Ввиду этого я, конечно же, против отмены так называемого «северного коэффициента». Это одна из немногих возможностей привлекать человеческий капитал сюда, на север. Я согласен с тем, что государство должно взять на себя это обязательство. В противном случае действия властей будут идти в разрез со всей федеральной восточной политикой России, объявленной приоритетной президентом Владимиром Путиным еще в 2013 году.

В своих прошлых интервью я отмечал, что деятельность многих институтов по развитию Дальнего Востока мне напоминает деятельность государственных структур времен Советского Союза. Директор этих институтов, как правило, работает для того, чтобы работать, просто так, приходя на работу в 8 утра и уходя оттуда ровно в шесть, а его подчиненные выполняют свои обязанности, как сотрудники милиции в советские годы – согласно статистике, не замечая и не видя реальных фактов, стоящих за цифрами.

Елена ВОХМИНА, заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Восточная верфь»:

- Конечно, рынок труда в судостроительной отрасли таков, что мы испытываем нехватку кадров, и приходится работать в условиях непростой кадровой конкуренции. Мы много лет привлекаем судостроителей с территорий Крыма и Украины. Завод ежегодно привлекает на строительство кораблей более 250 рабочих из Крыма и городов Украины, стабильно обеспечивая рабочими местами тех, кто у себя в регионе остался без работы. А рынок труда во Владивостоке до сих пор не может обеспечить нас таким количеством профессионалов. Мы вынуждены обеспечивать себя кадрами за счет приезжих работников. Но такое решение кадровой политики обходится заводу недешево.

Поэтому в настоящее время мы взяли курс на изменения в нашей кадровой политике. Последние годы мы начали готовить себе рабочие и инженерные кадры в вузах и колледжах. С 2015 года завод совместно со ВГУЭС вступил в программу практико-интегрированного обучения, принимая ежегодно на 8-месячную преддипломную практику выпускников вуза и затем оставляя их у себя в штате. В сентябре 2015-го завод совместно с колледжем ВГУЭС выиграл конкурс по государственной поддержке целевого обучения молодых судостроителей. Завод платил студентам стипендию, и в этом году они закончили обучение. Все 9 выпускников-судостроителей гарантированно приняты к нам на работу на завод. Конечно, последние три года завод активно сотрудничает и с Инженерной школой ДВФУ. Мы ежегодно принимаем на производственную и преддипломную практику по 20-25 студентов Инженерной школы (кораблестроителей, конструкторов, технологов сварки). С прошлого года с лучшими студентами, прошедшими у нас производственную практику, мы заключаем договоры о целевом обучении и платим ребятам ежемесячную стипендию в 11,5 тыс. рублей. С прошлого года возобновили сотрудничество с МГУ им. Невельского, принимая сначала на практику, а затем на работу выпускников - технологов сварки. Мы тесно сотрудничаем и с колледжами Владивостока, которые нам поставляют выпускников рабочих специальностей (сварщики, судостроители и др.). Осознавая сложную ситуацию на рынке труда Владивостока, мы много сил направляем на профориентацию школьников при сотрудничестве с ДВФУ и ВГУЭС. За последние два года силами наших инженеров для более чем ста учащихся школ были проведены экскурсии на заводе; тем самым мы прививаем молодежи вкус к рабочей профессии.

Конечно, стоит отметить, что ситуация с кадрами в Приморье сложилась трудная. Поэтому каждый работодатель старается построить эффективную кадровую политику для привлечения и удержания работников у себя. Чтобы удержать уникальных специалистов, мы, например, продвигаем социальные проекты. В 2015 году работники завода вступили в программу Строительства жилья экономкласса, по которой строят себе жилье в ЖСК «Голубиная падь». Организационная работа по строительству второго дома, кстати, уже началась.

Привлечение и удержание кадров – это в первую очередь задача работодателя. Но если уж говорить о кадровой политике всего ДВ-региона, то здесь необходимы системные меры со стороны государства. Эти меры должны быть направлены, с одной стороны, на удержание местного населения, а значит, на создание условий для них – возможность получить достойную профессию, востребованную в крае, трудоустроиться по специальности. Необходимо также развивать инфраструктуру, чтобы люди могли не только работать, но и отдыхать. В этом же ключе нужно думать и о жилье для работников. В программу строительства жилья, по которой строят себе квартиры наши работники, могут вступить далеко не все. А жилищный вопрос – один из главных в регионе. Давно уже предприятия не строят и «не раздают» квартиры, мало осталось и предприятий, у которых есть на балансе общежития. Поэтому решение жилищного вопроса, на мой взгляд, главный приоритет.

С другой стороны – привлечь персонал можно с других территорий. На этот вопрос тоже нужно посмотреть с нескольких ракурсов. Кто-то везет во Владивосток с других территорий топ-менеджеров, которые владеют высокими менеджерскими компетенциями. И это справедливо. Найти хорошего управленца непросто. Особенно способного капитализировать бизнес владельца. Его же надо чем-то привлечь, а далее - удержать здесь. Неудачных примеров очень много, когда приезжие «топовые» руководители здесь не задерживаются. И это не только управленческие ошибки работодателей. Другой ракурс – открытие ТОРов - дает возможность предоставить рабочие места тем, кто у себя в регионе остался без работы. Это правильная государственная кадровая политика. Здесь совмещены интересы трех сторон: государства, гражданина и работодателя. Чтобы был результат в решении этих вопросов, нужно совмещать потребности и интересы всех сторон. В настоящее время государство направило с этой целью много средств на реализацию своих программ. Нужно теперь измерять их эффективность и анализировать результаты, ведь не все запущенные программы эффективно работают. Стороны должны встречаться, чтобы корректировать свой путь.