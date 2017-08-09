Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"

Будучи с визитом на Дальнем Востоке России президент Владимир ПУТИН сделал ряд ключевых заявлений и дал старт сразу нескольких мегапроектам, которые, без ложной скромности, станут заметным явлением даже на фоне масштабов мировой экономики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В своем вступительном слове глава государства отметил, что экономика на Дальнем Востоке развивается опережающими темпами.

Цифры говорят

«За первые шесть месяцев 2017 года индекс промышленного производства на Дальнем Востоке вырос на 103,2%, по России - на 102%. То есть развитие здесь идет опережающими темпами. Строительство - 117,9%, по России - 100,2%. Индекс инвестиций в основной капитал - 110%, по России - 102,3%», - отметил президент.

Владимир Путин обозначил меры, принятые для развития региона, и ожидаемые результаты.

«Принято 19 федеральных законов, 16 - находятся в стадии подготовки законопроектов. Подготовлено 72 акта правительства за это время. В стадии подготовки - еще 27. Создано 17 территорий опережающего развития. В 2017 году за счёт бюджетных инвестиций планируется построить 34 инфраструктурных объекта на сумму 6,7 миллиарда рублей. Много раз говорили о свободном порте Владивосток - заявлено 422 проекта на общую сумму 389 миллиарда рублей. Всего - 758 проектов на общую сумму 2,2 триллиона рублей с созданием 110 тысяч новых рабочих мест. За это время введено 40 новых предприятий на 16 миллиардов рублей, создано две тысячи новых рабочих мест. До конца 2017 года нарастающим итогом будет введено 85 предприятий на 115 миллиардов рублей с созданием 5,5 тысяч новых рабочих мест. Все это говорит о том, что планы, которые мы перед собой ставим на Дальнем Востоке, реализуются», - заявил Владимир Путин.

Совещание посвятили реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока, которые, по словам президента, должны создать новое качество роста экономики региона и его социальной сферы, дать мощный эффект в масштабах всей России, серьезный стимул развития смежных производств, выпуска продукции и наращивания экспортных возможностей страны.

«Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов. В том числе как центров притяжения частных капиталов малого и среднего бизнеса. За счёт этого - стимулировать приток квалифицированных кадров на Дальний Восток. Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческий алгоритм, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей территории Российской Федерации и других регионов», - акцентировал глава государства.

Так, для привлечения средств в ДФО в регионе уже действуют налоговые льготы для компаний, вложивших в проекты на территориях опережающего развития 100 млрд рублей. Владимир Путин в ходе совещания предложил подумать о снижении этого порога. Он призвал активнее нанимать российских специалистов при реализации крупных проектов, а также обратил внимание на то, что новые предприятия должны обрастать всей необходимой для населения инфраструктурой.

Приоритет никуда не делся

Он также еще раз напомнил чиновникам: Дальний Восток - приоритет государственного развития.

- Я хочу обратить на это пристальное внимание наших коллег. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать, - подчеркнул Владимир Путин. - И хочу вас предупредить: мы самым внимательным образом посмотрим на результат этой работы. Самым внимательным образом. Хочу еще раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством, и я прошу самым внимательным образом к этому отнестись.

Работа правительства на Дальнем Востоке, отметил президент, должна быть видна.

- Текущая работа важна министерств и ведомств. И я хочу ее увидеть, - заявил он.

Кроме того, впервые в России на Дальнем Востоке запущена комплексная система сопровождения инвестиционных проектов.

«Прежде всего, нужно обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а если возможно - и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и правоохранительных органов».

На сегодняшний день в систему сопровождения инвестпроектов заведены 425 проектов: проекты всех резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также 14 проектов, которые получают инфраструктурную поддержку. Для каждого инвестора создан личный кабинет, кроме того сотрудники всех заинтересованных ведомств в режиме реального времени смогут получать информацию о дорожных картах проектов.

Также президент заявил, что решение о продлении срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, реализующих крупные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, должно быть принято до конца 2017 года.

«Для больших проектов, рассчитанных на длительный горизонт планирования, нужны гибкие налоговые решения. На Восточном экономическом форуме в прошлом году бизнес просил о продлении налоговых льгот резидентам территорий опережающего развития, которые реализуют долгосрочные проекты. Мы проработали эти предложения, и неделю назад правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому инвесторы, вкладывающие более 100 миллиардов рублей в дальневосточные проекты, получат льготы по налогу на прибыль сроком до 19 лет. Я рассчитываю, что этот законопроект будет принят до конца года», - заявил глава государства.

Отметим, речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые касаются резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. В настоящее время к резидентам ТОР и свободного порта Владивосток применяется нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в течение пяти лет. Согласно законопроекту, при отсутствии прибыли срок действия налоговых льгот продляется в зависимости от суммы капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом.

К таким проектам, в частности, относятся строительство Амурского газоперерабатывающего завода компанией «Газпром» с общим объемом инвестиций 690 млрд рублей и Амурского газохимического комбината компанией «Сибур» в ТОР «Свободный», создание Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК «Роснефть» в ТОР «Нефтехимический» в Приморье.

«Когда инвестиций много, период капитальных расходов длительный, и получается, что инвестор не получает прибыль, а льгота по налогу уже закончилась. Планируется устранить этот дисбаланс», - отмечал раннее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Проект закона о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс утвержден правительством России и внесен в Государственную думу.

С приставкой «мега-»

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Дальний Восток дал команду на заливку фундамента Амурского газоперерабатывающего завода.

Амурский ГПЗ, фундамент которого символически заложил президент, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке газа. Завод будет звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, в его состав также войдет крупнейшее в мире производство гелия.

«За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось, - сказал президент. - Да собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России. Сравнимый по масштабу завод подобного рода был построен в Оренбурге еще при СССР объемом 38 млрд переработки газа, а здесь будет 42 млрд. И это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока».

Президент также отметил, что в создании проекта будет принимать участие большое количество рабочих, для которых необходимо будет создать подходящие условия.

«Здесь в пик нагрузки строительства будут работать под 25 тысяч человек. После окончания строительства - примерно 3 тысячи работающих», - привел цифры президент.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что Амурский газоперерабатывающий завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Первые технологические линии должны быть введены в апреле 2021 года.

Также президент посетил Нижне-Бурейскую ГЭС. В апреле новейшая гидроэлектростанция в тестовом режиме выдала первые киловатты в объединенную энергосистему Дальнего Востока. Сейчас строительство Нижне-Бурейской ГЭС близится к завершению. В присутствии Владимира Путина были запущены три гидроагрегата.

В числе заявленных крупных проектов ДФО и строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье, под реализацию которого была создана территория опережающего развития «Нефтехимический». Современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс разместится в Партизанском районе. Проектная мощность переработки составит 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год.

«До конца года должно начаться строительство еще одного крупного объекта - Восточного нефтехимического комплекса в Приморье. Чтобы выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в заливе Востоке, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно здесь тоже разобраться с источниками финансирования», - обратился к собравшимся президент.