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Счета для пожертвований пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке закрыты

09 Июля 2014, 19:09 | Дальний Восток

Межрегиональная  ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» сообщила о  закрытии расчетных счетов № 40703810208010201064 и № 40703840508010000003, на которых аккумулировались добровольные пожертвования для оказания финансовой помощи субъектам Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от наводнения.

Как сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Юрий ГРИДНЕВ, закрытие расчетных счетов проведено Межрегиональной ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» в соответствии с протоколом заочного голосования членов Межведомственной рабочей группы по координации получения и распределения гуманитарной помощи, поступающей в субъекты ДФО, пострадавшие от крупномасштабного наводнения,  из других регионов России и зарубежных стран от 30.05.2014 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток. 

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Теги: благотворительность  наводнение  помощь 



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