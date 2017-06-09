Во Владивостоке 14 июня отметят день донора

14 июня — Всемирный день донора крови. Этот день проводится для того, чтобы выразить благодарность добровольным, неоплачиваемым донорам за их дар, спасающий человеческие жизни, и повысить осведомленность в отношении необходимости регулярного донорства крови.

14 июня с 8:30 до 12:00 на Краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, д.6) каждый желающий житель Владивостока может принять участие в акции, сдать кровь и больше узнать о донорстве. В этот день доноров ждут подарки от партнеров и организаторов акции, а почетные доноры получат особое поощрение.

Всемирный день донора крови отмечается с 2005 года, сейчас в нем принимают участие 62 страны. Он имеет несколько целей своего проведения:

общественное понимание потребности в регулярном донорстве и важной цели переливания крови; продвижение идеи, что активные доноры — это здоровые люди; сосредоточение внимания на здоровье донора и заботе о донорстве.

«Для нашего фонда и детского онкогематологического центра сдача крови очень важна, потому что у нас дети практически ежедневно обращаются в Краевой центр переливания крови для предоставления компонентов крови», — поделилась Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Для восстановления сил всем донорам предоставят сладкий чай с печеньем перед сдачей крови и шоколадку после. Также каждый сдавший кровь получит компенсацию за обед в размере 670 рублей.

Во Владивостоке эту акцию поддержали известные общественные деятели, представители культуры и спорта. Организаторами мероприятия тали Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и благотворительный фонд Александра Монастырёва.

Газета "Золотой Рог", Владивосток