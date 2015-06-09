Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцам лучше беречь финансовые "патроны"
Гороскоп со 9 по 15 июня от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
Телец. На этой неделе финансы будут поступать только из старого, надежного и проверенного источника. Так что лучше не тратить больше, чем вы получаете. Велика вероятность, что вам покажется: деньги просто растворяются у вас в руках. В выходные возможны крупные расходы.
Близнецы. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Звезды рекомендуют потратить прибыль или премию на путешествие. Вы получите незабываемые впечатления и точно не пожалеете. Вам покажется, что вы оказались почти в раю.
Рак. Удачное разрешение конфликтной ситуации на работе положительно скажется на вашей карьере и финансовом положении. В середине недели не стоит заниматься вопросами, связанными с недвижимостью.
Лев. Не спорьте с начальством и не пытайтесь уйти с работы пораньше. Иначе не рассчитывайте на карьерный рост и прибавку к зарплате. Ближе к выходным возможны финансовые затруднения, связанные с непредвиденными расходами.
Дева. У вас могут появиться возможности неплохо заработать. Главное - не лениться и проявлять инициативу. В среду и четверг будут удачными деловые встречи, подписание договоров и сделок. Однако не забывайте тщательно проверять поступающую финансовую информацию.
Весы. Сейчас от вас потребуются новые идеи и готовность активно изыскивать средства на развитие вашего дела. Звезды говорят, что новые начинания вполне реалистичны и принесут успех и финансовое благополучие.
Скорпион. Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. В среду вероятны крупные денежные поступления. В выходные будут удачными серьезные покупки и приобретения. Порадуйте себя ужином в ресторане с близким человеком.
Стрелец. Середина недели неблагоприятна для крупных денежных трат, покупки могут оказаться не слишком удачными, вы поймете, что переплатили. Также не следует злоупотреблять развлечениями, они лишь опустошат ваш кошелек, не прибавив положительных эмоций.
Козерог. Во вторник осторожно обращайтесь со своими и чужими деньгами, повремените с посещением магазинов, крупных супермаркетов. Не стоит соблазняться привлекательными на первый взгляд кредитами, придется платить немаленькие проценты.
Водолей. В понедельник или во вторник вероятны денежные поступления, которые можно удачно потратить на новую одежду или технику. В четверг деловые поездки могут принести существенную прибыль, только необходимо быть внимательным при заполнении документов.
Рыбы. В профессиональных делах лучше не спешить, так как тщательность и продуманность уберегут вас от многих ошибок. Стабильность финансового положения позволяет вам сейчас спокойно смотреть в завтрашний день.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
- Праздник национальной идентичности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"