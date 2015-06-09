Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцам лучше беречь финансовые "патроны"

Гороскоп со 9 по 15 июня от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.

Овен. Финансовое положение может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но постарайтесь, чтобы оно не диктовало вам, как себя вести. Очень скоро у вас появится стабильный источник дохода.

Телец. На этой неделе финансы будут поступать только из старого, надежного и проверенного источника. Так что лучше не тратить больше, чем вы получаете. Велика вероятность, что вам покажется: деньги просто растворяются у вас в руках. В выходные возможны крупные расходы.

Близнецы. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Звезды рекомендуют потратить прибыль или премию на путешествие. Вы получите незабываемые впечатления и точно не пожалеете. Вам покажется, что вы оказались почти в раю.

Рак. Удачное разрешение конфликтной ситуации на работе положительно скажется на вашей карьере и финансовом положении. В середине недели не стоит заниматься вопросами, связанными с недвижимостью.

Лев. Не спорьте с начальством и не пытайтесь уйти с работы пораньше. Иначе не рассчитывайте на карьерный рост и прибавку к зарплате. Ближе к выходным возможны финансовые затруднения, связанные с непредвиденными расходами.

Дева. У вас могут появиться возможности неплохо заработать. Главное - не лениться и проявлять инициативу. В среду и четверг будут удачными деловые встречи, подписание договоров и сделок. Однако не забывайте тщательно проверять поступающую финансовую информацию.

Весы. Сейчас от вас потребуются новые идеи и готовность активно изыскивать средства на развитие вашего дела. Звезды говорят, что новые начинания вполне реалистичны и принесут успех и финансовое благополучие.

Скорпион. Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. В среду вероятны крупные денежные поступления. В выходные будут удачными серьезные покупки и приобретения. Порадуйте себя ужином в ресторане с близким человеком.

Стрелец. Середина недели неблагоприятна для крупных денежных трат, покупки могут оказаться не слишком удачными, вы поймете, что переплатили. Также не следует злоупотреблять развлечениями, они лишь опустошат ваш кошелек, не прибавив положительных эмоций.

Козерог. Во вторник осторожно обращайтесь со своими и чужими деньгами, повремените с посещением магазинов, крупных супермаркетов. Не стоит соблазняться привлекательными на первый взгляд кредитами, придется платить немаленькие проценты.

Водолей. В понедельник или во вторник вероятны денежные поступления, которые можно удачно потратить на новую одежду или технику. В четверг деловые поездки могут принести существенную прибыль, только необходимо быть внимательным при заполнении документов.

Рыбы. В профессиональных делах лучше не спешить, так как тщательность и продуманность уберегут вас от многих ошибок. Стабильность финансового положения позволяет вам сейчас спокойно смотреть в завтрашний день.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.