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Twitter сменит логотип
9 июня, ZRPRESS. Twitter представил новый логотип, который заменит несколько существовавших до этого. О нововведении сообщается в официальном блоге сервиса. Новым логотипом Twitter станет упрощенное изображение "взлетающей" птички голубого цвета, "взгляд" которой обращен в правый верхний угол.
Она придет на смену четырем действующим иконкам: слову "twitter", букве "t" в квадрате, а также упрощенному и более детальному изображениям птички, которая "смотрит" вправо. Все эти изображения выполнены в сине-голубой гамме. Обновленная птичка, отмечается в блоге, образована с помощью трех наборов пересекающихся окружностей. В этом Twitter видит аналогию тому, как сети, идеи и интересы пользователей соединяются и пересекаются c их коллегами и друзьями.
«Золотой Рог».
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