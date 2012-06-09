Ходорковский просит Верховный суд отменить приговор по делу "ЮКОСа"

8 июня, ZRPRESS. Михаил Ходорковский подал надзорную жалобу на имя председателя главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Текст жалобы размещен на сайте пресс-центра Ходорковского.

В жалобе Ходорковский обращается к Лебедеву с просьбой отменить постановление судьи Верховного суда РФ Воронова от 15 мая о законности вынесенного ему приговора по второму делу "ЮКОСа". "Прошу вас, подтвердите, что Верховный суд - место, где есть Правосудие. Совершите его. Сейчас это важно для всего общества", - говорится в тексте.

Ходорковский называет постановление судьи "профессионально несостоятельным" и полагает, что оно преследует единственную цель - "не допустить рассмотрение аргументов сторон в открытом судебном заседании, поскольку объяснить свою позицию нормальным людям обвинение попросту не в состоянии".

Приговор по второму делу "ЮКОСа" был вынесен 30 декабря 2010 года. Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в хищении нефти и легализации полученных от ее продажи доходов. Бизнесмены были приговорены к 13,5 года лишения свободы.

«Золотой Рог».