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Прогноз погоды
От нового атмосферного фронта достается нынче Приморью. Особенно сыро в эти дни в западном Приморье и на побережье. Впрочем, в воскресенье ожидается прекращение осадков.
Правда, во ВЛАДИВОСТОКЕ и в воскресенье возможен дождь. К тому же сыро будет и в пятницу, и в субботу. Дневная температура колеблется в пределах 15-22 градусов тепла, ночная - до плюс 8-12.
Получше погода в ХАБАРОВСКЕ - дождь здесь возможен в пятницу, а будет сухо почти целую неделю. Днем воздух прогревается до 16-20 градусов тепла. С наступлением сумерек становится чуть прохладнее – до плюс 10-14.
А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ сухо. Что касается дневного температурного фона, то он доходит до 20-24 градусов тепла. По ночам до плюс 12-15.
В пятницу и субботу будет дождливо в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем до 10-15 градусов тепла, ночью плюс 5-8.
Зато в МАГАДАНЕ сейчас сухо и относительно тепло – днем до плюс 9-12. Дождь если и пойдет, то не раньше будущего четверга. В ночные часы в столице Магаданской области температура воздуха понижается до 3-6 градусов тепла.
В пятницу пройдет дождь в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Далее осадков не будет целую неделю. Дневной температурный фон не превышает 8-10 градусов тепла. С приходом темного времени суток становится прохладнее – до 6-7 выше нуля.
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