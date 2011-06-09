www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Прогноз погоды

09 Июня 2011, 22:19 | Дальний Восток

От нового атмосферного фронта достается нынче Приморью. Особенно сыро в эти дни в западном Приморье и на побережье. Впрочем, в воскресенье ожидается прекращение осадков.

Правда, во ВЛАДИВОСТОКЕ и в воскресенье возможен дождь. К тому же сыро будет и в пятницу, и в субботу. Дневная температура колеблется в пределах 15-22 градусов тепла, ночная - до плюс 8-12.

Получше погода в ХАБАРОВСКЕ - дождь здесь возможен в пятницу, а будет сухо почти целую неделю. Днем воздух прогревается до 16-20 градусов тепла. С наступлением сумерек становится чуть прохладнее – до плюс 10-14.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ сухо. Что касается дневного температурного фона, то он доходит до 20-24 градусов тепла. По ночам до плюс 12-15.

В пятницу и субботу будет дождливо в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем до 10-15 градусов тепла, ночью плюс 5-8.

Зато в МАГАДАНЕ сейчас сухо и относительно тепло – днем до плюс 9-12. Дождь если и пойдет, то не раньше будущего четверга. В ночные часы в столице Магаданской области температура воздуха понижается до 3-6 градусов тепла.

В пятницу пройдет дождь в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Далее осадков не будет целую неделю. Дневной температурный фон не превышает 8-10 градусов тепла. С приходом темного времени суток становится прохладнее – до 6-7 выше нуля.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru