Gosuslugi.ru оказывают медвежью услугу?

Электроника российского изготовления, как известно, никогда не отличалась высоким качеством. Не стал исключением и самый современный российский электронный продукт – «Электронное правительство» Дмитрия Медведева. Глюки, уже больше года сопровождающие работу портала государственных услуг Gosuslugi.ru, заставляют всерьез поверить в байку о том, что любая импортная идея в России оборачивается «Жигулями», а из бытовых приборов у нас умеют хорошо делать только автомат Калашникова.

Медведева услуга

Общение с сайтом Gosuslugi.ru, который сегодня осуществляет на практике идею электронного правительства, в скором времени может постичь каждого гражданина РФ, даже если он не дружит с компьютером и не знает, что такое Интернет. Во Владивостоке, по крайней мере, в путешествие по виртуальному пространству отправляют сегодня всех автомобилистов, явившихся по старинке в здание МОГТО и РАС «на Заре», для проведения какого-либо регистрационного действия со своей машиной. Это может быть постановка на учет, снятие с учета, замена агрегатов, списание и т.д. Любая формальность, требующая внесения записи в СОР или ПТС, сегодня называется государственной услугой, от которой, правда, никак нельзя отказаться.

Оживление в здании бывшего МРЭО присутствует только на втором этаже, там, где производится выдача и обмен прав. На первом этаже, когда-то битком набитом людьми со списками в руках, ведущими перекличку, сегодня пусто. Регистрация автомобилей вместе с очередями переместилась в Интернет, и коллегам-тележурналистам уже не снять кадры ночных бдений и штурмов заветных дверей – нет живописной фактуры. Технологически продвинутый народ сидит по домам, уставившись в экраны мониторов и заполняя электронные бланки, а те, кто отстал от жизни, идут по любезно указанному дежурным гаишником пути в автомагазины, которые оказывают коммерческие услуги помощи в получении государственных услуг.

Регистрация на сайте Gosuslugi.ru производится по ИНН и номеру СНИЛС, больше известному как «пенсионное свидетельство». Причем приоритет в действии за последним, он требуется везде. Процедура заключается в заполнении подробной анкеты с личными данными, подтверждении их правильности и отправке этого пакета в Москву, на сервер «Ростелекома», который и управляет электронными госуслугами. Далее нужно ждать ответного бумажного письма, доставленного Почтой России. В нем будет указан код активации, который позволит создать так называемый «Личный кабинет», и продолжить работу с подачей нужного обращения к государству, к примеру, за регистрацией автомобиля.

Письмо из Москвы приходит во Владивосток примерно за две недели, поэтому суетиться надо заранее, ибо доставленный код активации совсем не конец этой электронной эпопеи, а только ее начало. После введения нужных цифр и придумывания пароля для личного кабинета начинается собственно процесс заказа услуги, разбитый на несколько шагов. Процесс увлекательный, и в чем-то напоминающий компьютерную игру – квест, в которой требуется решать ребусы и загадки. Так, например, если заранее с первой страницы не ввести в качестве своего местоположения Приморский край, после прохождения всех шагов система ответит вам, что «мест оказания выбранной услуги не найдено». О коварной засаде можно узнать только со стороны, никаких подсказок Gosuslugi.ru не дают.

Тех, кто раскрыл подвох, ожидает следующая шарада: требуется угадать время, когда запрашиваемая услуга может быть оказана. О том, какие дни и часы уже заняты, Gosuslugi.ru хитро умалчивают, а в ответ на повторяющиеся запросы глумливо отвечают: «В выбранном подразделении нет доступного времени на указанную дату. Попробуйте изменить место или день».

Спрятанные очереди

В конце концов, методом научного тыка свободная дата найдется, но не факт, что она окажется удобной, как не факт, что сформированное системой электронное заявление будет принято и рассмотрено в МРЭО. К примеру, начав процедуру оформления регистрационных действий через сайт gosuslugi.ru 12 мая, автору этих строк система смогла предложить ближайший свободный день только 18 июня, т.е по прошествии более чем месяца после возникновения необходимости. И это при том, что МОГТО и РАС официально выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что гарантий на прием документов, поданных по Интернету, он не дает.

«К сожалению, программное обеспечение данного сайта (Gosuslugi.ru) работает не совсем корректно, - говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД УВД ПК, - и при записи выдаётся сообщение о том, что сервер в данный момент не работает и заявка не может быть принята, при этом в «личном кабинете» пользователя эта заявка отображается как «принято ведомством», однако запись не проходит. Также на третьем шаге подачи заявления гражданам должно быть предложено выбрать день, время и место оказания услуги, однако выбор места оказания услуги возможен только в случае, если пункт «местоположение» изначально указан как «Приморский край», без указания автоматически установленных названия города и района проживания, что заявителями не делается».

Другими словами, изнурительные многодневные бдения за монитором вполне могут оказаться напрасными - «электронное правительство» на практике работает ничуть не лучше обычных живых чиновников, всего лишь маскируя очереди и добавляя к бумажному бюрократизму бюрократизм компьютерный. Где тут качественно новый уровень оперативности и удобства – остается только гадать.