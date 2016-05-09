От железнодорожного вокзала Хабаровска в торжественной обстановке в путь отправился ретро-поезд "Победа"

Специальный состав в этот день возглавил действующий паровоз серии Л с бортовым номером 4287. Легендарный локомотив был выпущен в начале пятидесятых и не участвовал в военных перевозках, однако сам проект машины разработан под руководством конструктора Лебедянского и академика Сыромятникова в конце войны и носил официальное название «Победа». Чтобы порадовать ветеранов и гостей праздника, паровоз тщательно готовили в локомотивном депо на станции Вяземская с середины апреля.

Как отмечалось ранее, основные работы проводились машинистами эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 Александром Козловым, Анатолием Молчаном, Алексеем Грабко и их коллегой с Восточно-Сибирской железной дороги Александром Кузнецовым, которые и повели паровоз. Праздничные рисунки на безвозмездной основе, как и в прошлом году, выполнил художник, преподаватель хабаровского арт-проекта «Граффити. Искусство против вандализма» Дмитрий Комолов.

В конечной точке маршрута по сложившейся традиции состоялось торжественное возложение цветов к мемориальной доске Николая Степановича Гайдука, участника Великой Отечественной войны, ветерана эксплуатационного вагонного депо Хабаровск II, участника парада Победы 1945 года.

Затем все пассажиры праздничного состава отправились к Хабаровскому дворцу культуры железнодорожников на торжественный митинг, посвященный празднованию 71-й годовщине Великой Победы. Помимо ветеранов и тружеников тыла, участниками мероприятия стали исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин, мэр города Хабаровска Александр Соколов, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, почетные гости, железнодорожники, жители города Хабаровска.

Николай Маклыгин назвал 9 мая самым дорогим для всех праздником, а также отметил высокую роль железнодорожного транспорта в достижении общей Победы, на долю которого пришлось более 80% общего грузооборота военного периода. С первых дней войны обеспечивалась оперативная доставка на фронт важнейших грузов и переброска в тыл производственных мощностей. Труд работников стальных магистралей начальник Дальневосточной железной дороги назвал одним из самых великих организаторских и человеческих подвигов. По мнению Николая Маклыгина, именно скоростной фактор продвижения груза с Дальнего Востока и Сибири сыграл решающую роль в исходе ряда крупных сражений.

– Наша дорога была далека от линии фронта, но имела важное стратегическое значение, – сообщил он. – Отсюда на запад шли эшелоны с боевой техникой и продовольствием. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!» дальневосточные железнодорожники восприняли как приказ и шли на смену как на бой.

– В послевоенное время железнодорожники в жесточайшем режиме работали, восстанавливая страну. Слава нашим железнодорожникам за этот великий вклад, – добавил мэр города воинской славы Александр Соколов.

Участник Великой Отечественной войны Иван Владимирович Близнюк обратился к собравшимся на мероприятии с искренними поздравлениями.

– Бережное отношение нашего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех, особенно молодежи, ярким примером патриотизма, силы и воли, – призвал он.

После окончания митинга участники возложили цветы к мемориалу Славы, на котором увековечены имена 1440 железнодорожников, погибших в годы Великой отечественной войны, и под залпы почетного караула почтили память погибших героев минутой молчания.