Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
От железнодорожного вокзала Хабаровска в торжественной обстановке в путь отправился ретро-поезд "Победа"
Специальный состав в этот день возглавил действующий паровоз серии Л с бортовым номером 4287. Легендарный локомотив был выпущен в начале пятидесятых и не участвовал в военных перевозках, однако сам проект машины разработан под руководством конструктора Лебедянского и академика Сыромятникова в конце войны и носил официальное название «Победа». Чтобы порадовать ветеранов и гостей праздника, паровоз тщательно готовили в локомотивном депо на станции Вяземская с середины апреля.
Как отмечалось ранее, основные работы проводились машинистами эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 Александром Козловым, Анатолием Молчаном, Алексеем Грабко и их коллегой с Восточно-Сибирской железной дороги Александром Кузнецовым, которые и повели паровоз. Праздничные рисунки на безвозмездной основе, как и в прошлом году, выполнил художник, преподаватель хабаровского арт-проекта «Граффити. Искусство против вандализма» Дмитрий Комолов.
В конечной точке маршрута по сложившейся традиции состоялось торжественное возложение цветов к мемориальной доске Николая Степановича Гайдука, участника Великой Отечественной войны, ветерана эксплуатационного вагонного депо Хабаровск II, участника парада Победы 1945 года.
Затем все пассажиры праздничного состава отправились к Хабаровскому дворцу культуры железнодорожников на торжественный митинг, посвященный празднованию 71-й годовщине Великой Победы. Помимо ветеранов и тружеников тыла, участниками мероприятия стали исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин, мэр города Хабаровска Александр Соколов, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, почетные гости, железнодорожники, жители города Хабаровска.
Николай Маклыгин назвал 9 мая самым дорогим для всех праздником, а также отметил высокую роль железнодорожного транспорта в достижении общей Победы, на долю которого пришлось более 80% общего грузооборота военного периода. С первых дней войны обеспечивалась оперативная доставка на фронт важнейших грузов и переброска в тыл производственных мощностей. Труд работников стальных магистралей начальник Дальневосточной железной дороги назвал одним из самых великих организаторских и человеческих подвигов. По мнению Николая Маклыгина, именно скоростной фактор продвижения груза с Дальнего Востока и Сибири сыграл решающую роль в исходе ряда крупных сражений.
– Наша дорога была далека от линии фронта, но имела важное стратегическое значение, – сообщил он. – Отсюда на запад шли эшелоны с боевой техникой и продовольствием. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!» дальневосточные железнодорожники восприняли как приказ и шли на смену как на бой.
– В послевоенное время железнодорожники в жесточайшем режиме работали, восстанавливая страну. Слава нашим железнодорожникам за этот великий вклад, – добавил мэр города воинской славы Александр Соколов.
Участник Великой Отечественной войны Иван Владимирович Близнюк обратился к собравшимся на мероприятии с искренними поздравлениями.
– Бережное отношение нашего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех, особенно молодежи, ярким примером патриотизма, силы и воли, – призвал он.
После окончания митинга участники возложили цветы к мемориалу Славы, на котором увековечены имена 1440 железнодорожников, погибших в годы Великой отечественной войны, и под залпы почетного караула почтили память погибших героев минутой молчания.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом