www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

От железнодорожного вокзала Хабаровска в торжественной обстановке в путь отправился ретро-поезд "Победа"

09 Мая 2016, 12:00 | Дальний Восток

Специальный состав в этот день возглавил действующий паровоз серии Л с бортовым номером 4287. Легендарный локомотив был выпущен в начале пятидесятых и не участвовал в военных перевозках, однако сам проект машины разработан под руководством конструктора Лебедянского и академика Сыромятникова в конце войны и носил официальное название «Победа». Чтобы порадовать ветеранов и гостей праздника, паровоз тщательно готовили в локомотивном депо на станции Вяземская с середины апреля.

Как отмечалось ранее, основные работы проводились машинистами эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 Александром Козловым, Анатолием Молчаном, Алексеем Грабко и их коллегой с Восточно-Сибирской железной дороги Александром Кузнецовым, которые и повели паровоз. Праздничные рисунки на безвозмездной основе, как и в прошлом году, выполнил художник, преподаватель хабаровского арт-проекта «Граффити. Искусство против вандализма» Дмитрий Комолов.

В конечной точке маршрута по сложившейся традиции состоялось торжественное возложение цветов к мемориальной доске Николая Степановича Гайдука, участника Великой Отечественной войны, ветерана эксплуатационного вагонного депо Хабаровск II, участника парада Победы 1945 года.

Затем все пассажиры праздничного состава отправились к Хабаровскому дворцу культуры железнодорожников на торжественный митинг, посвященный празднованию 71-й годовщине Великой Победы. Помимо ветеранов и тружеников тыла, участниками мероприятия стали исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин, мэр города Хабаровска Александр Соколов, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, почетные гости, железнодорожники, жители города Хабаровска.

Николай Маклыгин назвал 9 мая самым дорогим для всех праздником, а также отметил высокую роль железнодорожного транспорта в достижении общей Победы, на долю которого пришлось более 80% общего грузооборота военного периода. С первых дней войны обеспечивалась оперативная доставка на фронт важнейших грузов и переброска в тыл производственных мощностей. Труд работников стальных магистралей начальник Дальневосточной железной дороги назвал одним из самых великих организаторских и человеческих подвигов. По мнению Николая Маклыгина, именно скоростной фактор продвижения груза с Дальнего Востока и Сибири сыграл решающую роль в исходе ряда крупных сражений.

– Наша дорога была далека от линии фронта, но имела важное стратегическое значение, – сообщил он. – Отсюда на запад шли эшелоны с боевой техникой и продовольствием. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!» дальневосточные железнодорожники восприняли как приказ и шли на смену как на бой.

– В послевоенное время железнодорожники в жесточайшем режиме работали, восстанавливая страну. Слава нашим железнодорожникам за этот великий вклад, – добавил мэр города воинской славы Александр Соколов.

Участник Великой Отечественной войны Иван Владимирович Близнюк обратился к собравшимся на мероприятии с искренними поздравлениями.

– Бережное отношение нашего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех, особенно молодежи, ярким примером патриотизма, силы и воли, – призвал он.

После окончания митинга участники возложили цветы к мемориалу Славы, на котором увековечены имена 1440 железнодорожников, погибших в годы Великой отечественной войны, и под залпы почетного караула почтили память погибших героев минутой молчания.

Автор:
Теги: ржд  Великая Отечественная Война  поезд  9 мая  день победы 
           



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru