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В гонке "Берингии-2018" на 19 этапе сменился лидер
Расстояние этапа – 102 километра. В общей сложности участники камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках прошли уже 1562 километра. На гонке снова сменился лидер: первым на финиш, с отрывом в 31 минуту, пришел Валентин Левковский. Он преодолел путь за 6 часов и 49 минут.
Вячеслав Демченко финишировал вторым, третьим, с отрывом от лидера в один час и 20 минут, пришел Андрей Семашкин. Четвертым финишировал Александр Чуприн, его время – 9 часов и 51 минута. Дебютантка гонки Алиса Ищенко пришла пятой. Виталий Тишкин вот уже четвертый раз приходит на этап шестым. На предыдущем этапе он снял своего самого опытного пса Балуна – собака стёрла лапы. Сейчас самый старший юниор гонки идет на 13 собаках. На шестом месте в общем зачете идет чукотский каюр Геннадий Томилов. Роман Мандятов финишировал накануне восьмым, в общем зачете он пока на седьмом месте. Герман Айначгин и по результатам этапа, и в общем зачете на 10 месте. Чукотские каюры Дмитрий Калявуквун и Захар Выквытке на 9 и 11 местах в общем зачете соответственно. В Пенжинском районе, по территории которого сейчас проходит гонка, похолодало, температура по ночам опускается до – 22. В течение вчерашнего дня дул сильный ветер.
9 апреля берингийцы выйдут на старт 20-го этапа гонки, путь пройдет от КП «Каменское» до КП «Оклан».
Напомним, традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
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