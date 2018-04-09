Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)

Стиральные машины, велосипеды, утюги – не самое удивительное…

Боцман Николай Быков работает на небольшом сейнере в Японском море, сообщил в своем канале Zorkinadventures. Он рассказал, что в десяти километрах от берега, там где только волны, дельфины, киты, свобода и воля — моряки вылавливают донным неводом-снюрреводом неожиданные вещи.

"Там и берега не видно, а со дна мы поднимаем вместе с рыбой следы могучие человеческого существования: вытаскивали барабан от стиральной машины, телевизионный кабель. Попадала в сеть автомобильная шина, тракторная цепь, подростковый велосипед, кусок спортивного тренажера... Помню еще утюг и часть забора. А однажды мы с ужасом поняли, что в сетях оказался фрагмент большой тахты".

Беседуя с Колей, думаю, что человечество – велико и могущественно: вот сожги нашу планету напалмом, уничтожь цунами, затопи водами океанов, наверняка из истерзанного небесного тела останется буднично торчать гордый сервант или складная сушилка для одежды.