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Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
Стиральные машины, велосипеды, утюги – не самое удивительное…
Боцман Николай Быков работает на небольшом сейнере в Японском море, сообщил в своем канале Zorkinadventures. Он рассказал, что в десяти километрах от берега, там где только волны, дельфины, киты, свобода и воля — моряки вылавливают донным неводом-снюрреводом неожиданные вещи.
"Там и берега не видно, а со дна мы поднимаем вместе с рыбой следы могучие человеческого существования: вытаскивали барабан от стиральной машины, телевизионный кабель. Попадала в сеть автомобильная шина, тракторная цепь, подростковый велосипед, кусок спортивного тренажера... Помню еще утюг и часть забора. А однажды мы с ужасом поняли, что в сетях оказался фрагмент большой тахты".
Беседуя с Колей, думаю, что человечество – велико и могущественно: вот сожги нашу планету напалмом, уничтожь цунами, затопи водами океанов, наверняка из истерзанного небесного тела останется буднично торчать гордый сервант или складная сушилка для одежды.
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