Железнодорожники на "Вахте памяти"

Работники предприятий полигона Дальневосточной железной дороги в помощь ветеранам Великой Отечественной войны собрали свыше 9,5 млн рублей.

Сбор средств продолжается, однако уже сейчас подсчитано, что накануне 70-летия Дня Победы каждый из 194 ветеранов Великой Отечественной войны и 29 узников концентрационных лагерей получит финансовую помощь в размере не менее 7 тыс. рублей, 1171 труженик тыла – не менее 3,5 тыс. рублей. Кроме того, всем ветеранам будут подготовлены праздничные продуктовые наборы.

Активно откликнулись на предложение о сборе средств аппарат управления дороги, коллективы дирекции инфраструктуры, дирекции тяги, дирекции по ремонту тягового подвижного состава, дирекции управления движением, дирекции по ремонту пути, дирекции связи, и многие другие.

Сегодня на совещании по подведению итогов работы за предыдущий месяц, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и поучаствовал в этой добровольной акции.

- От лица администрации я хочу выразить признательность тем людям, кто активно поддерживает участников войны и тружеников тыла. Я благодарен вам за понимание, – сказал Михаил Заиченко. –Сегодня около 50 % всех работников компании «Российские железные дороги» в зоне ответственности Дальневосточной железной дороги откликнулись на призыв поддержать ветеранов, то есть почти каждый второй железнодорожник принял участие в этой большой, доброй миссии. Такие дела делаются от души и по зову сердца. До празднования Победы почти месяц, и у всех желающих еще есть возможность внести свой посильный вклад в благополучие тех людей, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне. А мы продолжим работу по подготовке к празднованию 70-летия Победы согласно утвержденному плану.

Напомним, к юбилею будет полностью реконструирован монумент «Слава» у Хабаровского Дворца культуры железнодорожников. Одним из ключевых культурно-массовых мероприятий станет поездка ретропоезда с ветеранами и гостями праздника от железнодорожного вокзала Хабаровск-1 до станции Хабаровск-2. Во главе поезда будет следовать паровоз, украшенный в стилистике военных лет. После прибытия состоится торжественный митинг и концерт в ДКЖД.

По Восточному участку БАМа, в пределах Хабаровского края, пройдет поезд «Ветеран». Его отправление состоится 17 апреля со станции Комсомольск-на-Амуре. В маршрут следования включены 27 станций, на которых пройдут торжественные мероприятия, с возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Культурно-массовые мероприятия запланированы во всех дворцах и домах культуры железнодорожников. В 16 спортивных событиях, посвященных 70-летию Победы, примут участие более 6 тыс. человек. Организована тематическая работа музеев Дальневосточной магистрали. В апреле, по инициативе профсоюзной организации, состоится велопробег по маршруту Хабаровск - Архара.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.