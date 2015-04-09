Работникам космодрома Восточный будет негде жить

Начало функционирования космодрома Восточный в Амурской области может быть существенно задержано из-за опоздания со строительством жилья для будущих сотрудников, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Уже летом нынешнего года в новый город Циолковский, возводимый рядом с космодромом, должны приехать первые жильцы из числа специалистов Роскосмоса — им предстоит готовить первый запуск ракеты, назначенный на декабрь этого года. Жить им пока негде. По словам Виталия Литвина, заместителя главы администрации ЗАТО Углегорск по жилищно-коммунальному хозяйству, сегодня на территории Циолковского возводятся три жилых дома.

— Циолковский пока по факту микрорайон, единственный девятиэтажный дом выведен под крышу и застеклен, — говорит Литвин. — Рядом строятся еще два дома — и это пока все, что есть на территории Циолковского. Еще строится котельная и очистные сооружения. Если поспешить, эти дома можно сдать в июне. Но к этому времени тепла, воды и канализации в них не будет. Это будут просто дома на расстоянии 3,5 км от Углегорска.

Финансирование строительства Циолковского осуществляется в рамках отдельной подпрограммы «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный» к ФЦП «Развитие российских космодромов». Ее бюджет на момент утверждения в 2011 году составил 81,77 млрд рублей. Более 57 млрд из этой суммы идет на автомобильные и железные дороги, инженерные сети, объекты безопасности, сети связи. 17,14 млрд рублей — на создание жилого комплекса. 11,94 млрд направляется непосредственно на жилье, 2,89 млрд ― на объекты социального и культурно-бытового обеспечения, 2,62 млрд ― на объекты здравоохранения. По информации, размещенной на сайте Минэкономразвития РФ, фактическое финансирование данной подпрограммы по состоянию на 1 апреля 2015 года составило 31 млрд рублей.

В компании «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России признают, что работы по созданию инфраструктуры Циолковского будут продолжены и после 2015 года, но с оценкой Виталия Литвина не соглашаются.

— В настоящее время на месте будущего Циолковского идет строительство 12 жилых домов, детского сада, административного здания, а также очистных сооружений и котельной, внутри- и внеплощадных инженерных коммуникаций, — заявил «Известиям» врио руководителя «Спецстройтехнологий» Игорь Мельников. — Уже к осени 2015 года планируется сдать котельную, инженерные сети и 9 жилых домов — это 578 просторных квартир, в которые смогут заселиться порядка 2 тыс. жителей. На сегодняшний день из необходимых 32,882 тыс. куб. м бетона уже залито 13,742 тыс. куб. м, что составляет 42%. Это факты, которые невозможно опровергнуть никакими домыслами.

По словам Мельникова, первая очередь включает в себя строительство 21 жилого дома на 2099 квартир (порядка 7 тыс. жителей) и 5 объектов социального и культурно-бытового обслуживания (школа, детский сад, универсам с кафе, комбинат бытового обслуживания, административное здание) — все эти объекты компания «Спецстройтехнологии» обещает сдать в 2015 году. Общая площадь застройки первой очереди составит более 18 тыс. кв. м, отмечают в компании. А до конца 2017 года будет построено 24 жилых дома и 9 объектов соцкультбыта.

Всего строительство Циолковского на данный момент предусматривает возведение 40 жилых домов на 12 тыс. жителей и 25 основных объектов соцкультбыта, а также объектов инженерной инфраструктуры, пишут «Известия».

В Роскосмосе констатируют существенное отставание в сроках строительства практически всех объектов Восточного, в том числе жилья.

— Определен перечень объектов пускового минимума, необходимых для запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный в конце 2015 года, среди этих объектов и жилье в строящемся городе Циолковский — для тех специалистов, которые обеспечивают запуски, — говорит официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков. — Поэтому необходимо одновременно сдавать жилые объекты — параллельно с теми, которые нужны для запуска. К сожалению, значительное отставание есть по всем позициям.

Глава «Спецстройтехнологий» рассказал, что для максимального ускорения строительства объектов компания сумела внедрить новую технологию заливки бетона.

— Мы привлекли специалистов в области технологии строительного производства, ученых в области теплофизики и автоматизации процесса электропрогрева, — рассказывает Мельников. — Разрабатываемые ими схемы согласованы с заказчиком и проектировщиком и позволяют сократить срок твердения бетона с 5 суток до 1,5 суток. Благодаря этому возможно применить метод конвейера, который позволяет разделить строительные операции и выполнять их параллельно. Данный способ позволяет значительно сократить требуемое количество работников, повышает в несколько раз производительность труда специалистов, выполняющих монолитные работы, а также сокращает затраты на приобретение опалубки и использование энергетических мощностей. Сегодня на всех объектах города Циолковский уже внедрен метод конвейера.

Примечательно, что в 2011 году Анатолий Перминов, в то время возглавлявший Роскосмос, прямо заявлял, что программа финансирования создания инфраструктуры Восточного принимается с большим опозданием — процесс, по словам Перминова, тормозили Минфин и Минэкономразвития. В официальных письмах в правительство Перминов прогнозировал, что из-за проволочек с принятием программы обеспечение готовности первой очереди космодрома может сдвинуться на рубеж 2020 года и далее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.