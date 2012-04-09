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Во Владивостоке на неделе возможен дождь

09 Апреля 2012, 21:09 | Дальний Восток

В эти дни над южными районами Дальнего Востока преобладает поле повышенного атмосферного давления, которое будет способствовать росту температурного фона во всех краях и областях региона. И Приморье – не исключение. Что касается повышенного давления, то оно еще вызовет и периодическое усиление северо-западного ветра в прибрежных районах.

В среду во ВЛАДИВОСТОКЕ возможен незначительный дождь. На этой неделе ожидается заметное повышение дневной температуры - 6-11 градусов тепла. А после захода солнца в столице Приморья происходит понижение температурного фона до 0 – плюс 3.

Сегодня, во вторник, ожидается небольшой дождь в ХАБАРОВСКЕ. Здесь заметно подросла температура - в дневные часы воздух в столице соседнего края уже прогревается до 3-8 градусов тепла. По ночам возможны колебания от минус 1 до плюс 3.

Также во вторник может пойти дождь в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В столице Амурской области также повысился температурный фон – днем столбик на шкале термометра доходит до отметок плюс 2-7. А с наступлением сумерек воздух остывает до минус 2 – плюс 1.

Дождливой выдастся среда в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем температура колеблется от минус 3 до плюс 1. А вот в ночные часы в столице островной области до сих пор по-зимнему холодно - до 3-7 градусов мороза.

А вот в МАГАДАНЕ в среду начнется снегопад, который продлится до выходных. Днем температура здесь колеблется от минус 3 до плюс 3. Разумеется, в темное время суток в столице Магаданской области еще холоднее - до 7-11 градусов мороза.

В четверг и пятницу возможны осадки в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ, на сей раз в виде дождя. Днем в столице Камчатского края температура доходит до 1-3 градусов тепла. А по ночам воздух здесь остывает до минус 1-4.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам сети Интернет
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