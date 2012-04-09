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По маршруту «Титаника» отправилось судно с 1309 пассажирами
9 апреля, ZRPRESS. Необычные пассажиры собрались в воскресенье 8 апреля в порту английского города Саутгемптон. 1309 человек, многие из которых были одеты в исторические костюмы, готовились к отплытию по печально известному маршруту "Титаника".
Спустя ровно сто лет после трагедии 9 апреля в путешествие отправился суперлайнер "Балморал" (BalmOral). На его борту историки, писатели, около пяти десятков родственниов погибших и выживших на "Титанике". У каждого из них своя причина отправиться в этот круиз. На корабле воссоздадут атмосферу начала XX века - от блюд в меню до репертуара оркестра.
Памятный круиз продлится 12 дней. Лайнер посетит место трагедии, где 14 апреля пройдет мемориальная церемония, затем направится в канадский порт Галифакс. Он был ближайшим к месту кораблекрушения, поэтому сюда были доставлены все тела с "Титаника". Здесь же находится кладбище, на котором захоронены многие жертвы трагедии. Путешествие завершится 20 апреля в Нью-Йорке.
Напомним, легендарный лайнер столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года, когда выполнял свой первый рейс из Европы в Америку. Тогда погибли почти полторы тысячи человек.
«Золотой Рог».
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