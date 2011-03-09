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6,6% граждан не платят за горячую воду и отопление более года или вообще никогда
Только 71,6% населения Дальнего Востока оплачивает тепловую энергию в срок, 21,8% рассчитывается после применения дополнительных мер по принудительному взысканию задолженности, 6,6% граждан не платят за горячую воду и отопление более года или вообще никогда.
Такие цифры выявил анализ, проведенный специалистами по теплосбытовой деятельности ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в 5 регионах Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края, юг Республики Саха (Якутия), Амурская и Еврейская автономная области).
«Проблема неплатежей населения на Дальнем Востоке за потребленную тепловую энергию принимает угрожающий характер, - говорит зам. генерального директора ДГК Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ. - Только за прошедший год население не доплатило нам почти полмиллиарда рублей. В целом, его долг достиг уже 3 миллиардов рублей, или 73% от суммарной задолженности физических и юридических лиц».
Выход из сложившейся ситуации искали участники круглого стола, прошедшего в «ДГК» впервые. Как сообщает пресс-служба компании, главное, к чему единодушно пришли специалисты, – работать необходимо адресно. «Одним достаточно напомнить и рассказать о новых, более удобных способах осуществления ежемесячных платежей, дать возможность постепенно рассчитаться по скопившимся долгам, - отмечает Дмитрий Богдановский. – Кстати, договор частных лиц с нашей энергокомпанией о реструктуризации задолженности – не редкость, поскольку это лучший выход для людей, испытывающих временные финансовые затруднения. Других, а их, к сожалению, немало, эффективнее всего стимулируют к оплате претензии, иски и обращения в суд. В отношении еще одной, относительно малочисленной группы – с кого «взять нечего», более действенны новые законодательные инициативы. Речь идет о расширении участия в судьбе людей «за чертой бедности» государства в лице местных органов самоуправления».
Для организации адресного воздействия на неплательщиков энергетики начинают законным путем формировать «Паспорт потребителя» – карту персональных данных должника: места его проживания, работы, наличие имущества и доходов, на которые может быть обращено взыскание.
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