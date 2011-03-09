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Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске
В состав Приморского института железнодорожного транспорта входят факультет высшего профессионального образования и факультет среднего профессионального образования.
Специальности ВПО
Дневная и заочная форма обучения
2. Электрический транспорт железных дорог
3. Вагоны
4. Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожный транспорт)
5. Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)
6. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
7. Мосты и транспортные тоннели
8. Промышленное и гражданское строительство
9. Водоснабжение и водоотведение
10. Экспертиза и управление недвижимостью
Заочная форма обучения 1. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 2. Электроснабжение железных дорог 3. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (железнодорожный транспорт) Специальности СПО Только дневная форма обучения : 1. Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)
2. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Дневная и заочная форма обучения 1. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (специализации: Устройства и электрические аппараты электроподвижного состава; Устройства и электрические аппараты тепловозов и дизель-поездов; Устройства и электрические аппараты вагонов) 2. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Адрес: г. Уссурийск, ул. Тургенева д.3. Телефоны для справок: 8 (4234) 38-13-40; 36-80-28 38-19-41; 26-45-01
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