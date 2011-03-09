Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске

В состав Приморского института железнодорожного транспорта входят факультет высшего профессионального образования и факультет среднего профессионального образования.

Специальности ВПО

Дневная и заочная форма обучения

2. Электрический транспорт железных дорог

3. Вагоны

4. Организация перевозок и управление на транспорте

(железнодорожный транспорт)

5. Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)

6. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

7. Мосты и транспортные тоннели

8. Промышленное и гражданское строительство

9. Водоснабжение и водоотведение

10. Экспертиза и управление недвижимостью

Заочная форма обучения 1. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 2. Электроснабжение железных дорог 3. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (железнодорожный транспорт) Специальности СПО Только дневная форма обучения : 1. Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)

2. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дневная и заочная форма обучения 1. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (специализации: Устройства и электрические аппараты электроподвижного состава; Устройства и электрические аппараты тепловозов и дизель-поездов; Устройства и электрические аппараты вагонов) 2. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Адрес: г. Уссурийск, ул. Тургенева д.3. Телефоны для справок: 8 (4234) 38-13-40; 36-80-28 38-19-41; 26-45-01