В Приморье опровергли слова российского посла в КНДР

Граждан этой страны, работающих на территории региона, никто насильно на родину не высылает. Но и новых гастарбайтеров из Кореи в край никто не пускает

Департамент информационной политики Приморского края опроверг заявление российского посла в КНДР Александра МАЦЕГОРА о начале депортации северокорейских трудовых мигрантов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам российского посла в КНДР Александра Мацегора, Россия начала депортировать из страны северокорейских трудовых мигрантов, пишет РБК. Действия предпринимаются в соответствии с принятой в декабре 2017 года резолюцией Совбеза ООН. Как заявил Мацегор, большую часть мигрантов составляют строители, работающие на Дальнем Востоке.

В краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности региона данную информацию опровергли. По информации ведомства, граждан КНДР, проживающих и работающих на территории региона, никто насильно на родину не высылает.

Северокорейские граждане вправе находиться на территории России до истечения срока разрешения на право пребывания в стране, однако, въезд новых трудовых мигрантов из КНДР в Приморский край запрещен.

По данным департамента, на сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано около 10 тыс. рабочих из КНДР. Большая часть из них трудится в строительной отрасли, сельском, рыбном и лесном хозяйствах, промышленности и судоремонте.

Напомним, 22 декабря 2017 года в отношении Северной Кореи были приняты санкции, предполагающие высылку из стран — участниц ООН северокорейских трудовых мигрантов. Все граждане КНДР должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.