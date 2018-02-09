Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке восстанавливают переход, разрушенный в результате ДТП
Во Владивостоке в районе Некрасовского путепровода началось восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода, который был разрушен в результате дорожно-транспортного происшествия 24 декабря прошлого года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.
Денежные средства на восстановление лестничного схода выделены из городского бюджета. Однако после определения окончательной цены ремонта сумма частично будет взыскана с виновника ДТП.
8 февраля подрядная организация «ВекторСтрой» проступила к монтажу новых конструкций лестничного схода. За минувшую ночь строители установили первый пролёт лестничного схода: два косоура (несущие балки, которые служат опорой для лестничного схода), усиленные стальными поясами и обработанные защитными составами Emaco, а также монолитные лестничные ступени. Кроме того, ступени заасфальтировали холодными асфальтобетонными смесями. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помехи автотранспорту на самой оживленной магистрали города.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в ночь с 9 на 10 февраля начнётся монтаж второго пролёта лестничного схода.
Завершить комплекс восстановительных работ планируется к концу февраля.
Новости тематики
Новости раздела
- Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит на Камчатку открывать "Берингию-2018"
- Во Владивостоке восстанавливают переход, разрушенный в результате ДТП
- Тигрица Золушка, спасенная в Приморье, второй раз стала мамой
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура
- С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется сосать свои клешни
- Продажа билетов на открытие "Берингии 2018" стартует 1 февраля на Камчатке
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Россия дорого заплатит МОК за собственное унижение
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Потребительское кредитование ограничат
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
А почему частично? Пусть недоносок платит хоть всю оставшуюся жизнь будет хорошим уроком ему и ему подобным. С бабами гонять по городу нарушая все что только можно нарушить-- это им можно а как отвечать за соедянное то уже частично.