Во Владивостоке восстанавливают переход, разрушенный в результате ДТП

Во Владивостоке в районе Некрасовского путепровода началось восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода, который был разрушен в результате дорожно-транспортного происшествия 24 декабря прошлого года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.

Денежные средства на восстановление лестничного схода выделены из городского бюджета. Однако после определения окончательной цены ремонта сумма частично будет взыскана с виновника ДТП.

8 февраля подрядная организация «ВекторСтрой» проступила к монтажу новых конструкций лестничного схода. За минувшую ночь строители установили первый пролёт лестничного схода: два косоура (несущие балки, которые служат опорой для лестничного схода), усиленные стальными поясами и обработанные защитными составами Emaco, а также монолитные лестничные ступени. Кроме того, ступени заасфальтировали холодными асфальтобетонными смесями. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помехи автотранспорту на самой оживленной магистрали города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в ночь с 9 на 10 февраля начнётся монтаж второго пролёта лестничного схода.

Завершить комплекс восстановительных работ планируется к концу февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.