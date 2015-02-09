Авиамаршруты до Всероссийского ДЦ "Океан" в Приморье будут субсидировать

Полпред Юрий Трутнев провел селекторное совещание по вопросу субсидирования в 2015 году авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также региональных воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ЯСИА.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в 2014 году по программам субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток было направлено 3,4 млрд рублей, субсидировались авиаперевозки по 31 магистральному и 12 межрегиональным направлениям, перевезено более 450 тысяч человек.

В 2015 году на субсидирование авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе из федерального бюджета направят 4,1 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. на субсидирование 15 межрегиональных маршрутов.

Согласно докладу заместителя министра транспорта России Валерия Окулова, предложено дополнительно субсидировать 9 новых маршрутов для круглогодичной перевозки детей до 18 лет для отдыха во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморский край).

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложили внести изменения в перечень субсидируемых маршрутов, сделав приоритетными наиболее популярные у населения маршруты.

Вице-премьер Ю.Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с субъектами Дальневосточного федерального округа проанализировать данный перечень и представить предложения по его корректировке с учетом востребованности.

По словам Ю.Трутнева, задача не только сохранить популярные маршруты, но и увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться льготными тарифами: «Механизмы надо совершенствовать всегда, максимально удовлетворяя нужды людей».

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с предложением снять ограничение на субсидирование полетов по их дальности в пределах территории Дальнего Востока. В настоящее время субсидируются перелеты, дальность которых в одну сторону не превышает 2,4 тысяч километров.

Юрий Трутнев поддержал данное предложение и поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос о снятии ограничений по протяженности субсидируемых маршрутов внутри Дальневосточного федерального округа, установленных постановлением правительства РФ.

Предложения, поступившие от глав регионов и представителей авиакомпаний, по словам Ю.Трутнева, могут быть рассмотрены на ближайшем заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством Дмитрия Медведева.

В совещании приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, заместитель министра транспорта Российской Федерации Валерий Окулов, губернаторы дальневосточных регионов, представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, руководство авиакомпаний «Аэрофлот», «Аврора», «Сибирь», «Трансаэро», «Якутия» и др.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.