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Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за циклона

09 Февраля 2015, 11:07 | Дальний Восток

Международный аэропорт Южно-Сахалинск закрыт в понедельник до 13:00 местного времени (06:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы от тяжелого мокрого снега, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По решению авиакомпании «Аврора» рейсы №3209 и 3210 (Южно-Сахалинск - Владивосток) сегодня выполняться не будут. Пассажиры будут отправлены аналогичными рейсами во вторник.

«В настоящее время в аэропорту на очистке летного поля от тяжелого, мокрого снега высотой более 5 см задействована вся необходимая снегоуборочная спецтехника (12 единиц)», - говорится в сообщении.

Согласно электронному табло аэропорта Южно-Сахалинска, в настоящий момент задержано 16 рейсов, из них 10 - на вылет.

Под влиянием очередного циклона минувшей ночью оказались 11 районов Сахалина. По данным синоптиков, в понедельник ожидаются сильные, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, ветер до 20-25 м/с, видимость менее 500 м.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Южно-Сахалинск  циклон  аэропорт  владивосток 



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