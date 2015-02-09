Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за циклона

Международный аэропорт Южно-Сахалинск закрыт в понедельник до 13:00 местного времени (06:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы от тяжелого мокрого снега, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По решению авиакомпании «Аврора» рейсы №3209 и 3210 (Южно-Сахалинск - Владивосток) сегодня выполняться не будут. Пассажиры будут отправлены аналогичными рейсами во вторник.

«В настоящее время в аэропорту на очистке летного поля от тяжелого, мокрого снега высотой более 5 см задействована вся необходимая снегоуборочная спецтехника (12 единиц)», - говорится в сообщении.

Согласно электронному табло аэропорта Южно-Сахалинска, в настоящий момент задержано 16 рейсов, из них 10 - на вылет.

Под влиянием очередного циклона минувшей ночью оказались 11 районов Сахалина. По данным синоптиков, в понедельник ожидаются сильные, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, ветер до 20-25 м/с, видимость менее 500 м.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.