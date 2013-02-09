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Как встречают Новый год в Китае: Змея — это маленький дракон
Жители Китая, обеих Корей, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, а также китайцы по всему миру считают Праздник Весны главным торжеством года. Праздник семейного единства, Новый Год по лунному календарю, собирает за одним столом ближайших родственников, а в последующие дни — друзей, однокашников и коллег. Две недели торжеств, каждый день из которых отмечен в лунном календаре своим меленьким праздником, китайцы много едят, тратят заработанные за год сбережения, гуляют на храмовых ярмарках. Официальные выходные продлятся неделю, до 16 февраля, но традиционный праздник продолжится еще семь дней до праздника "юаньсяоцзе", который в этом году выпадает на 24 февраля.
Змеиный год
Вопрос о том, благополучным ли будет год Змеи, шестой в ряду двенадцати символов, вызывает у простых китайцев недоумение. Представители этой нации очень жизнелюбивы, а потому уверены, что "змея — это маленький дракон", а потому не приносит человеку неприятностей. Это и не удивительно, ведь тотемный образ змеи считается одним из самых ранних в древней китайской традиции. Кроме того, по китайской мифологии, прародительница рода человеческого Нюва обладала женской головой и змеиным телом, что до сих пор находит отражение в религиозных верованиях некоторых народов, живущих в Китае и поклоняющихся змее.
В числе немногих рекомендаций, которые могут предложить жители Поднебесной на грядущий год, есть убеждение, что рождение детей в год Змеи лучше планировать на летние месяцы. Как пояснила РИА Новости жительница Пекина Ду Тяньэ, "дело в том, как существо хладнокровное, змея активнее ведет себя именно в теплое время года". В то же самое время она убеждена, что все это предрассудки, как и то, что, согласно традиции, нынешний год неблагополучен для заключения браков и в народе называется вдовьим. Обычай объясняет это тем, что Праздник весны отмечается в этом году позже, чем день "начала весны" (личунь), который в Китае отметили 4 февраля.
Новый год — обновленные традиции
Главными атрибутами новогоднего торжества в Китае неизменно являются красный цвет, пельмени или клецки на столе, посещение родного дома, четырехчасовой "Голубой огонек" по телевизору и фейерверки.
Чтобы провести этот праздник в кругу семьи, в родные села и города возвращаются миллионы людей, работающих или живущих далеко от дома. По официальным прогнозам, за время праздника по Китаю будет совершено 3,4 миллиарда поездок. Эта цифра обновляется из года в год и неизменно растет, даже несмотря на то, что современные городские пары все чаще отказываются от поездки к родителям. Причина часто заключается в том, что супруги не могут договориться о том, где провести праздник. Традиция предписывает женщине встречать новый год в окружении свекра и свекрови, тогда как в реальности далеко не каждая китаянка готова в праздник оставить своих родителей одних. Именно по причине подобной бескомпромиссности в период до и сразу после новогодних торжеств в КНР возрастает число разводов.
Однако, опасность в новогоднем Китае несут не только загруженные в период неблагоприятных погодных условий дороги, но и воздух. Близкой к катастрофе экологи считают ситуацию в Пекине. Для встречи Праздника весны к продаже здесь допущены 750 тысяч коробок фейерверков, большая часть которых будет выпущена в небо в первые минуты после наступления нового года. Как следствие уровень содержания мелких твердых частиц (PM 2,5) повысится в десятки раз.
Чтобы избежать чрезмерного загрязнения воздуха, жители столицы выступают за то, чтобы значительно сократить число фейерверков и салютов. Многие опрошенные РИА Новости пекинцы уверены, что ради чистого воздуха праздничным настроением можно подзарядиться и от соседского фейерверка. "Небо общее, всем будет видно", — шутят жители города.
Коррективы в празднование нового года вносит и объявленная китайским руководством кампания по борьбе с коррупцией. Опасения, что казнокрадство может сгубить страну и партию, привели к значительному сокращению пышных новогодних корпоративов в китайских госкомпаниях и ведомствах. Как пишет в этой связи в преддверии праздника газета China Times, в нынешнем году практически все крупные компании отказались от банкетов в ресторанах или гостиницах, как это было раньше, а довольствуются скромным фуршетом на своей территории. Рестораны недосчитались огромной прибыли, а сотрудники компаний сетуют на то, что не привыкли к подобной скупости от начальства в праздник.
Изменился в этом году и "подарочный набор" для чиновника или служащего компаний. Как отмечают сотрудники столичных магазинов, наибольшей популярностью в преддверии праздника в 2013 году стали пользоваться китайские чаи, а не дорогие алкогольные напитки, как раньше. Дело в том, что алкоголь и чрезмерное его употребление на деловых ужинах и обедах также отныне не одобряются вышестоящими органами и могут навести на подозрение о растратах и ненадлежащей дисциплине. О борьбе со статусными подарками накануне праздника объявило и государственное управление по делам радио, кино и телевидения. Под запрет в рамках кампании по борьбе с роскошью попала реклама часов, золотых монет и марок.
О том, станут ли нововведения традицией, можно будет судить в будущем году, когда в Праздник весны 31 января 2014 года придет год Лошади, пишет РИА "Новости".
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Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.