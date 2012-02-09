Акушерку, принявшую роды в небе над Дальним Востоком, наградили

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. В День гражданской авиации России администрация ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» вручила благодарственное письмо и памятный подарок Махортовой Зое Ивановне, пассажирке рейса № 103, принявшей роды 2 февраля 2012 г. на борту воздушного судна авиакомпании «Трансаэро», следовавшего из Москвы в Южно-Сахалинск.

Напомним, информация от экипажа о том, что на борту воздушного судна начались роды, поступила в Координационно-диспетчерский центр аэропорта «Южно-Сахалинск». Все необходимые службы были оповещены незамедлительно.

Самолет приземлился в аэропорту «Южно-Сахалинск» в 12:28 по местному времени. Воздушное судно с роженицей уже ожидали сотрудники здравпункта аэропорта и городская «Скорая помощь». После профессионального медицинского осмотра с помощью автолифта маму и ребенка сняли с воздушного судна и перенесли в машину «Скорой помощи», которая отвезла их в областной роддом.

У мамы новорожденного мальчика, 45-летней Кочоровой Айгуль, это четвертый ребенок. Среди пассажиров оказалась медсестра-акушерка Махортова Зоя Ивановна, которая с помощью бортпроводников «Трансаэро» и приняла срочные преждевременные роды у Айгуль.