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Официальная численность безработных возросла
9 февраля, ZRPRESS. Минздравсоцразвития РФ представило данные мониторинга рынка труда в разрезе субъектов РФ, согласно которым с 12 по 31 января 2012 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,0 % (или 12 576 человек) и по состоянию на 31 января 2012 года составила 1 299 724 человека.
По данным министерства, за отчетный период рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, отмечен в 63 регионах России, в том числе в республиках Бурятия и Тыва, Чукотском автономном округе, Курской области.
Численность безработных граждан снизилась в 20 регионах. Максимальное снижение отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе, Ярославской, Курганской и Ивановской областях, сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития РФ.
«Золотой Рог».
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