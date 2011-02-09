Россияне готовы бежать от "господина полицейского"

Большинство россиян предпочтет не обращаться к полицейскому «господин», а просто убежать от стража порядка. Такие данные показал опрос, проведенный «БалтИнфо».

Большинство респондентов, на вопрос: «Как вы будете обращаться к полицейскому?» ответили, что говорить с ним не о чем и «надо от него бежать» (51%). Вторым по популярности оказался ответ «просто на «Вы» - он набрал 22% голосов.

Только 10% россиян готовы обращаться к стражам порядка «господин полицейский».

Среди прочих вариантов обращений - «Товарищ милиционер» (8%), «Гражданин начальник» (5%) и «Офицер» (5%).

Напомним, отвечая на вопросы журналистов в ходе обсуждения закона «О полиции» глава МВД РФ Рашид Нургалиев, предложил, обращаясь к полицейским, использовать форму «Господин полицейский». Потому что, по мнению министра, «так везде говорят».

Нургалиев предлагает обращаться к своим подчиненным «господин полицейский»

Закон "О полиции" вступит в силу с 1 марта 2011 года.