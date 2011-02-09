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ДВФУ открыл двери для абитуриентов
В минувшие выходные абитуриенты Приморья получили уникальную возможность узнать все о Дальневосточном федеральном университете. Пообщаться с руководством вуза и ведущими учеными и преподавателями, задать вопросы членам приемной комиссии, посетить выставки научно-технических и инновационных достижений, посмотреть выступления творческих коллективов вуза – все это стало возможным на Дне открытых дверей ДВФУ, который прошел 5-6 февраля 2011 г.
В эти дни для абитуриентов Приморья были отрыты двери всех вузов, входящих в состав Дальневосточного федерального университета – ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ и УГПИ. В каждом из них абитуриенты и их родители из первых уст узнали о правилах приема, специальностях и направлениях подготовки, получили представление об основных образовательных программах, реализуемых в ДВФУ. Кстати, в приемную кампанию 2011 года набор будет вестись на 300 направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Так что и «физики», и «лирики» найдут в новом университете программу по душе.
Основной площадкой Дня открытых дверей стало здание по ул. Мордовцева, 12, где будущих абитуриентов приветствовал ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, а затем перед переполненным залом выступили творческие коллективы Молодежного центра ДВФУ.
«Наш вуз создан на базе 4 крупнейших и самых сильных вузов Приморского края и ведет свою историю с позапрошлого века, - сказал Владимир Миклушевский. - Вообще в России не так много учебных заведений, которые могут похвастаться такой историей. За 111 лет в системе высшего образования Приморья сформировались сильнейшие научно-педагогические школы, и сегодня ДВФУ – это самый сильный вуз на российском Дальнем Востоке. Сейчас в вузе учится 25 000 очных студентов, и мы входим в десятку самых крупных вузов России. По количеству образовательных программ мы входим в пятерку сильнейших вузов России.
Но наша забота состоит не только в том, чтобы дать нашим студентам хорошее образование. Мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы уже в процессе учебы наши студенты познакомились со своими будущими работодателями. Мы активно сотрудничаем с крупнейшими компаниями, которые реализуют инвестиционные проекты на российском Дальнем Востоке. Это Сахалин 1 и Сахалин 2, ВСТО, проект по транспортировке сжиженного газа, судоверфи, космодром Восточный и т.д.
Кроме этого, сегодня на Русском полным ходом идет строительство кампуса, который воплотит самые современные технологии – там будет все необходимое для учебы, занятий спортом, культурного отдыха. Например, полное покрытие студенческого города сетью Wi-Fi позволит студентам слушать лекции преподавателя, прогуливаясь по набережной. Мы строим новый университет. И мы хотим его строить вместе с вами. Присоединяйтесь!».
Судя по активности абитуриентов, которую можно было наблюдать на всех без исключения площадках ДВФУ, проблем с набором в университете не будет – уже сегодня многие выпускники школ остановили свой выбор на ДВФУ и готовы присоединиться к многотысячной студенческой братии крупнейшего на Дальнем Востоке университета. Они понимают, что им повезло особенно: они первыми получили шанс поступить в ДВФУ - принципиально новый университет, способный на равных конкурировать с ведущими вузами стран АТР.
«Уже через полтора года в распоряжение студентов будет предоставлен уникальный кампус, в котором будет все. Это настоящий студенческий город! И меня это очень привлекает, - говорит Сергей ИЗОТОВ из Владивостока, который планирует подать документы сразу на несколько технических направлений ДВФУ. - В новом университете строятся комфортные общежития, современный стадион, плавательный бассейн, оздоровительный центр, создается электронная библиотека. Все это не может не привлекать. Я внимательно слежу за тем, как строится университетский кампус на Русском, и очень хочу, чтобы мои студенческие годы прошли именно там».
Поддерживает выбор сына и мама будущего студента: «Объединив четыре ведущих вуза Дальневосточного региона, ДВФУ собрал под одной крышей ведущих ученых по разным направлениям. Это значит, что обучение будет вестись на самом высоком уровне. Кроме этого, руководство вуза планирует приглашать в университет лучших российских и зарубежных специалистов, что так же положительно скажется на уровне образования и сделает диплом ДВФУ одним из самых престижных в АТР. Поэтому наш выбор – за ДВФУ», - говорит она.
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